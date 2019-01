La première photo de l'astéroïde Ultima Thule prise par New Horizons

Lors d'une conférence de presse à l'Université Johns Hopkins, la NASA a dévoilé la première image d'Ultima Thule obtenue par New Horizons juste avant qu'elle ne survole l'astéroïde lointain.



La sonde New Horizons n'était plus qu'à 27.000 km d'Ultima Thule quand elle en a pris cette photo le 1er janvier, à 5h01, environ 1h avant le passage au plus près à 3500 km.Et surprise : l'astéroïde rougeâtre est constitué de deux lobes sphériques qui semblent collés l'un à l'autre.D'autres images, prises de plus près, devraient rapidement être publiées.