A la Une ... La première école de comédie musicale de l'île ouvre ses portes

La toute première école de comédie musicale de La Réunion ouvre ses portes. Les auditions sont ouvertes pour accueillir les talents, tous niveaux confondus. Par Marine Abat - Publié le Mercredi 23 Septembre 2020 à 15:23 | Lu 439 fois

C'est une première à La Réunion. Une école de comédie musicale ouvre ses portes dans le centre-ville de Saint-Denis. Baptisée l’i.M.A (Institut des Arts et des Métiers), la structure a été mise sur pied par Ibrahim ChouaÏbou, directeur de l’Ibrah Académie et Mylène Sicard, jeune diplômée en école de comédie musicale à Paris et professeure de théâtre.



Au programme : de la danse, le chant, et du théâtre, enseignés directement par des artistes. Le tout avec des cours variés (notamment claquettes, mimes, clown, expression scénique, etc) et un spectacle de fin d’année.



En créant cette accessibilité aux Réunionnais, les directeurs espèrent que les artistes réunionnais se découvrent et se développent dans un cadre professionnel, et puissent acquérir directement depuis leur île la polyvalence recherchée dans divers métiers, dans le monde entier.



Chaque année, 16 élèves seront sélectionnés après une série d'audition. Les étudiants bénéficieront d’un cursus scolaire complet de trois ans (il y aura trois promotions de 16 élèves). "Les petites classes permettront de créer une troupe tout en conservant un enseignement personnalisé. Les professeurs pourront donc s’adapter au niveau et profil de chacun", est-il indiqué.



Les auditions sont ouvertes pour l'année 2020-2021.



Toute personne de plus de 18 ans souhaitant vivre cette aventure (tous niveaux confondus) peut s’inscrire par mail ou par téléphone : contactlimaecole.oi@gmail.com ou au 0692 45 42 73.





