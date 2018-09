La première coordonnatrice en santé mentale de l’île s’installe à Saint-Paul

L’Agence régionale de santé soutient cette initiative, validée par le Conseil municipal saint-paulois le 5 avril dernier. Elle résulte d’un travail mené avec le coordonnateur santé de la mairie, Dario Babet. Une opération saluée par le premier magistrat, Joseph Sinimalé.« Ce Conseil local a pour mission de faire le diagnostic et un état des lieux des publics concernés par cette problématique de santé. Il va redonner une nouvelle dynamique et permettre d’être plus proche de la population. La coordonnatrice est un maillon et un lien qu’il manquait pour développer des actions à long terme », commente-t-il avant de signer cette charte.À ses côtés, le directeur de l’EPSMR et du CGHM, se félicite de ce projet comportant de multiples points d’entrée. « Pouvoir informer, prévenir, détecter et organiser des actions pour ces patients hospitalisés afin de les réinsérer dans la vie. »La coordonnatrice, Rachel Taieb, devra en effet récolter des informations sur le terrain à propos des publics qu’elle suit.Elle effectuera aussi le lien entre les autres conseils locaux de santé mentale créés dans l’île et la communauté territoriale en charge de cette problématique.