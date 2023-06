A la Une . La première baleine à bosse identifiée !

Ce mardi 5 juin au matin, la première baleine à bosse de la saison vient d'être photo-identifiée par l'Observatoire Marin de La Réunion, devant Trois-Bassins. Les images sont signées Omar et Michaël Rard. Par NP - Publié le Mardi 6 Juin 2023 à 17:55

Le communiqué de Michaël Rard, président et responsable scientifique à l'Observatoire Marin de La Réunion :

Il s'agit d'un jeune individu tranquille de 8-9 m environ. C'est grâce à une approche en douceur et respectueuse que cette identification a pu être faite hier matin par une mer calme à peine à 400 mètres derrière la barrière corallienne juste en bordure du spot de surf de Trois Bassins. Nous rappelons le bienfait de la charte d'approche en vigueur.



Plusieurs observations d'un individu seul avaient été recensées depuis ces dernières semaines, sans savoir s'il s'agissait du même individu.



Avec cette identification à présent, il sera peut-être plus facile de suivre cette baleine et de différencier les autres spécimens potentiels qui viendraient visiter nos eaux.



À présent, cette identification va être comparée à la base de données des baleines à bosse déjà photo-identifiées (notamment à La Réunion) afin de savoir si elle est déjà venue à La Réunion, si c'est son premier passage ou bien si elle est peut-être déjà passée sur d'autres côtes.



A vos appareils photos et n'hésitez pas à nous envoyer vos clichés pour les recenser au mieux cette année => michael.rard@orange.fr



Merci d'avance et au plaisir de découvrir vos clichés et les informations sur le lieu, l'heure et la date de prise de vos prochaines photos !



