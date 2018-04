La première SEMA'réussite 2018 du Nord se tiendra ce mercredi

La première date SEMA’Réussite 2018 du Nord aura lieu ce mercredi 18 avril de 9h00 à 12h00 à Sainte-Clotilde, sur le parking de la résidence La Bretagne, rue Pierre et Marie Curie.



Lancées en septembre 2015, les rencontres SEMA’Réussite sont initialement le fruit d’un partenariat entre la SEMADER et le RSMA-R, rejoints ensuite par d’autres partenaires de l'emploi. Il s’agit d’une action de proximité qui coordonne les acteurs de la formation et de l’insertion au coeur des quartiers, pour proposer aux jeunes et moins jeunes éloigné de l’emploi des offres de formation et d’apprentissage.



Le bilan 2017 a été très bon, puisque 70 personnes éloignées de l'emploi ont rejoint des dispositifs de formation et d’insertion professionnelle