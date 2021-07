La première École de gardien de but ouvre à Saint-Paul

Saint-Paul, commune labellisée Ville active et sportive, accueille cet événement majeur. Ce rassemblement réunit 60 portiers dont près d’une quinzaine de joueuses. Cette École est destinée à former les pépites Saint-Pauloises. Objectif : atteindre le plus haut niveau.



L’occasion pour le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, de venir saluer les organisateurs de cette manifestation. Le moment aussi pour lui de marquer des buts à la gardienne, Alexia PIEMONT, gardienne du Tours FC, et aux deux gardiens de la Saint-Pauloise, la légende Mathieu PÉLOPS et Étienne LEROY, et à Grégory PAUSÉ, dernier rempart de la Jeanne d’Arc.



Ces quatre cracks sont les parrains de prestige de la manifestation. Les Adjoints, Patrick LEGROS, et Alexis POÏNIN-COULIN participent à cette matinée sportive.



La Ville de Saint-Paul accompagne cette École de gardien de but lancée en partenariat avec la Ligue Réunionnaise de Football. La collectivité soutient fortement cette opération destinée à valoriser les talents du territoire.



La Ville accompagne les associations sportives afin de favoriser la réussite des talents Saint-Paulois.es. Il existe en effet une volonté de structurer la formation des gardiens de but et des sportifs, en règle générale. La commune dispose en effet d’un vivier important. Comme l’illustrent les trajectoires de Mathieu PELOPS et d’Étienne LEROY. Saint-Paul constitue une véritable terre de championnes et de champions, évoluant au plus haut niveau.