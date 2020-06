A la Une ... La préfecture valide 41 listes pour le second tour des municipales à La Réunion

​Elles étaient 165 listes sur la ligne de départ le 15 mars, elles sont 41 pour le second tour des municipales le 28 juin à La Réunion. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 3 Juin 2020 à 19:21 | Lu 253 fois





Rappelons que seules les listes qui avaient recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour pouvaient se présenter au second tour. Elles pouvaient être modifiées pour comprendre des candidats ayant figuré sur d’autres listes à condition que celles-ci ne se présentent pas au second tour et aient recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés. Dans le cadre d’une fusion, les candidats devaient tous rejoindre la même liste accueillante.



Dans le contexte sanitaire du Covid-19, le nombre de personnes venant déposer la candidature au bureau des élections était limité à 2 et le port du masque est obligatoire. Si le deuxième impératif a été respecté, le nombre de colistiers a parfois dépassé le nombre limite comme on le voit sur



Rien de bien méchant car la plus grande difficulté se présente désormais aux 41 candidats. Il s'agira, dans quelques jours, de respecter les règles de distanciation sociale alors que la campagne électorale, par nature, invite à la rencontre et à l'échange avec les citoyens. La campagne électorale officielle pour le second tour débute le 15 juin 2020. Assez de temps pour réviser le protocole sanitaire d'un candidat à une élection en 2020...



