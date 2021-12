A la Une . La préfecture retire ses fonctions à Jean-Paul Virapoullé

Suite à sa condamnation du 18 novembre en appel pour prise illégale d’intérêts, Jean-Paul Virapoullé se voit démis de ses fonctions de conseiller municipal et de conseiller communautaire à la CIREST. Par GD - Publié le Jeudi 9 Décembre 2021 à 11:23

Le couperet vient de tomber pour Jean-Paul Virapoullé. Suite à la confirmation par la Cour d’appel de son inéligibilité, la préfecture vient de démettre l’élu de ses fonctions dans un arrêté préfectoral.



Jean-Paul Virapoullé se voit donc retirer ses mandats de conseiller municipal à Saint-André et de conseiller commentaire à la CIREST. Le préfet demande donc au maire de Saint-André et au président de l’intercommunalité de prendre les mesures nécessaires.



Pour rappel, l’ancien maire de Saint-André avait été condamné en appel à 18 mois de prison avec sursis, 50.000 euros d’amende et de 10 ans d’inéligibilité. Une peine plus lourde qu’en première instance.



La justice reproche à l’ancien sénateur d’être intervenu, en 2019 en sa qualité de maire, dans l’acquisition d’une parcelle de terrain avec maison d’une superficie de plus de 5.000 m2 pour un montant de 1,45 million d'euros. Mais le problème concerne le propriétaire du terrain. À l’origine, cette parcelle était détenue par une cousine de la famille Virapoullé, puis par un cousin au 5e degré qui avait par la suite hérité du terrain, en 2011.



Son avocat, Me Jean-Jacques Morel, avait annoncé que l’ancien maire de Saint-André porterait l'affaire en cassation.





