La préfecture réintègre Bois Blanc dans le schéma d'aménagement régional

La ville de Saint-Leu indique ce jeudi avoir pris connaissance de la décision de la préfecture réintégrant la carrière de Bois Blanc dans le schéma d'aménagement régional de La Réunion (SAR). Voici le communiqué : Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 11 Juin 2020 à 16:04 | Lu 890 fois

"La Préfecture de La Réunion vient de prendre l'arrêté portant modification du schéma d'aménagement régional de La Réunion (SAR), intégrant la carrière de Bois Blanc.



La Ville de Saint-Leu reste fortement opposée à ce projet de carrière d'exploitation de roches massives à la Ravine du Trou, un espace naturel et préservé.



La collectivité a depuis le début, tout mis en oeuvre pour protéger le territoire saint-leusien, notamment via plusieurs recours auprès des autorités compétentes.



Fidèles à nos engagements, nous continuerons à porter la voix des citoyens et des associations.



Comme à chaque fois, nous userons de tout l'arsenal légal pour préserver les intérêts de Saint-Leu et des Saint-Leusiens."



