La préfecture réceptionne 1,4 million de masques aujourd’hui

La préfecture réceptionne aujourd’hui près de 1,4 million de masques en provenance d'Hanoi. Une livraison rendue possible grâce au concours de l'État-major de zone, les Forces armées de la zone de l'océan indien et la gendarmerie. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 9 Juin 2020 à 09:54 | Lu 131 fois

C’est près de 1,4 million de masques que les services de l’État vont réceptionner aujourd’hui. Les masques, provenant de Hanoi au Vietnam, ont été acheminés dans l’île par l’État-major de zone, les Forces armées de la zone de l’océan indien et la gendarmerie. Mayotte doit également recevoir un lot équivalent.



Ces masques iront vers les personnes en difficulté sociale nécessitant une aide d’hébergement (AHI), les bénéficiaires de l’aide alimentaire, les personnes sous tutelles, les victimes de violences intrafamiliales et de façon plus générale, les personnes en difficulté identifiées dans le cadre des politiques publiques conduites par le département et les communes.



Cette opération exceptionnelle avec un affrètement spécifique entre le Vietnam et la Réunion a été organisée par le ministère des Outre-mer, et vient compléter les 373 250 masques grand public à destination des personnes vulnérables, déjà distribuées par l’intermédiaire de la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, du Département, de la Croix Rouge, de la banque alimentaire des Mascareignes, et des centres communaux d’action sociale. Au titre de la cohésion et de la solidarité sociale engagée, ces 1.4 million masques tissu grand public en provenance d’Hanoi renforceront donc les stocks de l’État.





