Economie La préfecture rappelle aux agriculteurs de télédéclarer leurs surfaces L’État a prolongé jusqu’au 15 juin la campagne de télédéclaration PAC des surfaces. La Préfecture conseille toutefois aux agriculteurs de le faire avant le 15 mai afin de recevoir les aides en temps et en heure.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 6 Mai 2020 à 14:29 | Lu 123 fois





Malgré ce temps supplémentaire, la préfecture de La Réunion recommande aux agriculteurs demandeurs d’aide à la surface de faire leurs télédéclarations le plus tôt possible, et de préférence avant le 15 mai. Ceci afin de permettre le respect du calendrier habituel d'instruction des dossiers et la date de paiement des aides.



Les pénalités pour dépôt tardif de télédéclarations ne s'appliqueront qu’à compter du 16 juin et jusqu'au 10 juillet. Cependant, pour les dossiers déposés pendant cette période, il sera difficile de rattraper le retard lors de la phase d’instruction.



La préfecture rappelle que la chambre d’agriculture et la DAAF de La Réunion effectuent l’assistance à la télédéclaration par téléphone pour les dossiers hors canne. La DAAF qui accueillera les agriculteurs sur rendez-vous à partir du 11 mai dans le respect des gestes barrières (le port du masque sera exigé).



Pour les planteurs de canne, le CTICS prend contact avec les agriculteurs pour effectuer les démarches déclaratives. Les cas les plus complexes pourront obtenir des rendez-vous à partir de la mi-mai dans les pôles cannes. Le 15 mai reste la date à laquelle les déclarants doivent disposer des parcelles pour pouvoir les télédéclarer.



Si vous disposez d'une connexion internet à haut débit, vous pouvez faire votre télédéclaration depuis votre domicile en vous connectant sur le site



En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a décidé de reporter au 15 juin la date limite pour la télédéclaration PAC des campagnes 2020, initialement prévue le 15 mai. Cette campagne concerne l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) et les aides MAEC/BIO/ATCL .



