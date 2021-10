A la Une .. La préfecture présente 7 films pour la semaine du développement durable

Dans le cadre de la semaine du développement durable, la préfecture de La Réunion et le Secrétaire Général aux Affaires Régionales ont demandé au réalisateur Serge Marizy de faire plusieurs vidéos pour présenter les actions de l’État sur cette thématique. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 1 Octobre 2021 à 08:07





La préfecture a donc chargé le réalisateur Serge Marizy de produire 7 vidéos qui présentent des services de l’État et leur démarche en faveur du développement durable.



Les films :



1- Film: SGAR ( Secrétatariat Général Affaires Régionales )

https://www.youtube.com/watch?v=7PHV2viPwCI



2- Film: DMSOI ( Direction Mer Sud Océan Indien )

https://www.youtube.com/watch?v=mjKBydBBL0Y



3- Film: DRFIP ( Direction Régionale Finances Publiques )

https://www.youtube.com/watch?v=Qhr1hTqN68w



4-Film: DAC ( Direction Affaires Culturelles )

https://www.youtube.com/watch?v=wlYX0mbEO8g



5- Film: DEAL ( Direction Environnement Aménagement Logement )

https://www.youtube.com/watch?v=1k1Lm9FdMbQ



6- Film: DEETS ( Direction Économie Emploi Travail Solidarité )

https://www.youtube.com/watch?v=STkEcdEFTNI



7- Film: DAAF ( Direction Alimentation Agriculture Forêt )

https://www.youtube.com/watch?v=ZlRnSvq3nbU

