Communiqué La préfecture lance une consultation publique sur la gestion de l’eau

Le Comité de l’Eau et de la Biodiversité de La Réunion et le Préfet de La Réunion en concertation organisent une consultation publique jusqu’au 1er septembre 2021. L’objectif est de définir les solutions à mettre en oeuvre pour les 6 prochaines années. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 24 Août 2021 à 10:40

L’annonce de la préfecture :



Dans la perspective de la révision du Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 et du Plan de Gestion des Risques d’inondation (PGRI), le Comité de l’Eau et de la Biodiversité de La Réunion et le Préfet de La Réunion en concertation avec tous les acteurs publics locaux organisent jusqu’au 1er septembre 2021 une consultation publique.



L’objectif de cette consultation est de permettre aux Réunionnais de donner leur avis sur les solutions à mettre en œuvre dans les 6 prochaines années. Ces plans, SDAGE et PGRI, sont essentiels pour assurer le bon état des eaux et des milieux aquatiques à La Réunion, développer une gestion plus équilibrée de l’eau et se prémunir des inondations.



