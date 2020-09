A la Une .. La préfecture lance une alerte sur de la charcuterie espagnole

La préfecture a demandé le retrait et le rappel de Fuet espagnol pour un risque de salmonellose. Le produit est une saucisse sèche de la marque "Embutidos sola sa". Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 5 Septembre 2020 à 10:53 | Lu 1086 fois

Le communiqué de la préfecture :





Sur le territoire hexagonal, 18 cas de salmonelloses (dont 12 concernent des enfants) ont été identifiés entre le 8 juillet et le 3 août derniers par Santé Publique France. Les personnes interrogées ont toutes consommé du fuet (saucisse sèche espagnole). Le lien avec la consommation de fuets fabriqués par l’établissement espagnol " EMBUTIDOS SOLA SA " a été confirmé le 1er septembre par la Direction générale de l’alimentation, la Direction générale de la santé et Santé publique France. Plusieurs lots consommés par les malades se sont en effet révélés contaminés par des salmonelles.



Un premier retrait de plusieurs lots de fuets suspects, dans un seul point de vente (supermarché en Gironde), avait déjà eu lieu, par précaution, dès le vendredi 21 août sur la base des premiers éléments de l’enquête.



En complément, un retrait et un rappel de tous les fuets, quelle que soit leur présentation (grammage, présentation promotionnelle avec accessoires, assaisonnement...), toutes dates de durabilité minimale (DDM), et portant la marque de salubrité ES-10.12147/B-CE, est effectué dans les différentes enseignes concernées en France.



A La Réunion, les mesures de retrait et de rappel sont en cours par les professionnels concernés. Cependant certains de ces produits ont pu être distribués principalement dans le circuit de la restauration et revendeurs de type cave à vin avant la mesure de retrait/rappel.



Les autorités sanitaires recommandent aux personnes qui détiennent encore les produits concernés de ne pas les consommer et de les rapporter au point de vente où ils ont été achetés.



Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d’apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement 6h à 72h après la consommation des produits contaminés. Ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées.



Les personnes qui auraient consommé ces produits et qui présenteraient ces symptômes, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. En l’absence de symptômes dans les 7 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin.



