La grande Une La préfecture, l’ARS et le rectorat font le point sur les mesures de lutte contre le Coronavirus Suite à l'allocution du Président de la République, Jacques Billant, préfet de La Réunion, Martine Ladoucette, directrice générale de l'Agence Régionale de Santé, Vélayoudom Marimoutou, recteur de l'académie de La Réunion, s'expriment sur les mesures de lutte contre le Corronavirus COVID-19.

Ce mercredi encore, La Réunion n'enregistre pas de nouveaux cas de coronavirus sur son territoire. Le nombre de patients contaminés reste donc à 391, dont 237 sont désormais guéris.



"Nous n'avons pas identifié de véritable chaîne de contamination locale à l'heure où je vous parle" indique Jacques Billant, "il faut plus de données, plus de recherches, plus de temps. Plus que jamais la patience sera mère de vertu".



Le préfet estime que beaucoup a déjà été fait à La Réunion, avec une stratégie de dépistage bien plus large que dans la majorité des territoires français est menée. "Mais il faut encore faire plus en nous concentrant sur les publics les plus fragiles."





"Le rétablissement des lignes aériennes n'est pas d'actualité"



Le préfet de La Réunion revient ensuite sur l'allocution du président de la République, qui annonçait lundi un déconfinement progressif à partir du 11 mai prochain.



"Progressif, pour assurer la sécurité des enfants et des enseignants qui reprendront le chemin de l'école; progressif pour assurer la protection que nous devons aux travailleurs, progressif pour que les bons comportements de l’après confinement puissent être compris de tous."



Il précise que "déconfinement progressif" ne veut pas dire réouvertures des frontières: "Le rétablissement des lignes aériennes n'est pas d'actualité".



"Ces travailleurs sur les routes de La Réunion ont le droit d'y être"

"La reprise de certaines activités économiques comme les chantiers publics, n’est pas anormales. Elle est le fruit d’un ajustement des plans de continuité d’activité. Ce travail permet aux entreprises de redémarrer dans la sécurité des employeurs en accord avec les partenaires sociaux. Ces travailleurs sur les routes ont le droit d’y être.



Ce trafic routier constitué de professionnels autorisés ne doit pas être un prétexte pour le reste de la population. Je n’admettrai donc aucune reprise des loisirs, des rassemblements, ou des réunions entre amis.



Les Réunionnais ont vraiment su rester chez eux pendant ce premier mois, et je sais qu’ils trouveront la ressource nécessaire pour le faire un mois de plus."







Charlotte Molina Lu 1495 fois Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur