Société La préfecture interdit les rassemblements aux Roches Noires et à Boucan Canot

En raison des tensions de cette semaine à Boucan Canot et suite à l’appel lancé sur les réseaux sociaux pour une "chicha party " ce samedi sur cette même plage, la préfecture a décidé d’interdire les rassemblements sur les plages de Boucan Canot et des Roches Noires jusqu’au 31 décembre. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 27 Juin 2020 à 07:53 | Lu 2345 fois

Le communiqué de la Préfecture :

Saint-Denis, le 26 juin 2020

Arrêté municipal interdisant les rassemblements sur les plages de Boucan Canot et des Roches Noires



Suite aux appels lancés sur les réseaux sociaux appelant à l'organisation d'une "chicha party" ce samedi 27 juin 2020, sur la plage de Boucan Canot, le maire de Saint-Paul a pris un arrêté interdisant ce rassemblement en se fondant tant sur les tensions constatées lors des précédents évènements que sur l’absence totale de respect des gestes barrière et de la distanciation sociale.



L'arrêté prévoit par ailleurs l'interdiction de la consommation de tabac via un narguilé sur la plage, l'arrière plage et l'esplanade de Boucan Canot et des Roches Noires du 26 juin au 31 décembre 2020.



Dans le contexte sanitaire actuel, il est rappelé que les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits afin de limiter la propagation du coronavirus. Le préfet de La Réunion a demandé à la gendarmerie nationale d'être mobilisée dès demain matin aux côtés de la police municipale de Saint-Paul pour prévenir tout rassemblement et veiller au strict respect de l’arrêté municipal ainsi que des règles sanitaires.



