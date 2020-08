Culture La préfecture indique les démarches pour les subventions culturelles

La préfecture vient de publier les démarches pour effectuer les demandes de subvention 2021 auprès de la direction des affaires culturelles de La Réunion. Les professionnels auront jusqu’au 31 octobre pour déposer leur dossier. Par NP - Publié le Lundi 24 Août 2020 à 16:44 | Lu 132 fois

Demandes de subvention 2021 auprès de la direction des affaires culturelles de La Réunion



La date limite de dépôt des demandes de subvention est fixée au 31 octobre 2020 pour l'année 2021 (tous secteurs confondus, et hors appels à projets spécifiques).



La demande de subvention comprend le formulaire CERFA 12156*05 téléchargeable sur le site internet de la DAC La Réunion dans la rubrique « aides et démarches » ainsi qu'un descriptif de votre projet.

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Dac-de-La-Reunion/Aides-et-demarches2/Cerfa/Association-demande-de-subvention



Ces éléments doivent être envoyés à la DAC de La Réunion par courrier au 23, rue Labourdonnais, CS 71045, 97404 Saint Denis cedex, ou courriel à l’attention de votre conseiller sectoriel dont les coordonnées figurent sur le site internet de la DAC La Réunion :

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Dac-de-La-Reunion/La-Direction-des-affaires-culturelles-de-LaReunion/Annuaire



Dans certains cas, un dossier complémentaire peut être requis. Il est donc recommandé aux demandeurs de contacter le conseiller sectoriel concerné ou son assistante pour vérifier la liste complète des documents à envoyer.

