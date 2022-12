Communiqué La préfecture fait le point sur le Bouclier Qualité Prix

Suite aux négociations autour du BQP, la préfecture revient sur les conclusions de ces discussions. L’État réaffirme son engagement à contrôler la disponibilité des produits et le respect des prix. Par GD - Publié le Mercredi 14 Décembre 2022 à 16:13

Le communiqué:



Comme il s’y était engagé par souci de transparence envers les consommateurs, l’État rendra désormais compte chaque mois de ses contrôles sur l’application du BQP+, sur les améliorations constatées, et sur celles encore à apporter par les enseignes.



Le 2 novembre 2022, le préfet de La Réunion et les partenaires de la négociation ont signé un accord de modération de prix portant sur les 153 produits de grande consommation du BQP+.



Les engagements de cet accord portent particulièrement sur :

- le respect du prix maximum de 348 euros pour ce panier de 153 produits ;

- une meilleure visibilité en magasin de ce dispositif d’encadrement de prix ;

- une plus grande disponibilité pour les consommateurs de ces produits en rayon ;

- un renforcement des contrôles par les services de l’État ;

- une amélioration de la transparence par la diffusion d’un communiqué de presse tous les mois.



Les agents de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS), et plus précisément du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie, ont contrôlé toutes les enseignes depuis le début du mois novembre. Ces interventions se poursuivront tous les mois.

Progrès et points d’amélioration



Sur les prix, le panier évolue selon les enseignes entre 325,95 et 348 euros. L’engagement global est donc respecté par toutes. Il est à noter que le prix du panier moyen du BQP+ a baissé de 4 euros entre le mois d’octobre 2022 et aujourd’hui en passant de 345 à 341 €.



Les variations de prix entre produits au sein du panier restent libres. Des évolutions de prix parfois importantes, le plus souvent à la hausse, sont d’ailleurs relevées pour quelques produits dans la plupart des enseignes. Les agents de l’État maintiendront leur vigilance pour éviter que des hausses injustifiées s’appliquent sur les produits du BQP+.



Sur la visibilité du BQP+, la situation s’améliore ces dernières semaines avec la mise en place en entrée de magasin d’une affiche harmonisée présentant les 153 produits par rayons. Il s’agit d’un progrès pour l’information des consommateurs qui doit être généralisé et mis en avant dans tous les magasins.



Dans les rayons, le balisage, jusqu’alors insuffisamment visible, commence à s’améliorer mais doit être poursuivi. Chaque enseigne réfléchit et met en place des dispositifs adaptés aux différents types de commerce.



Sur la disponibilité et la présence des produits du BQP+ en rayons, les constatations sont encore contrastées. Selon les enseignes, le taux de rupture varie entre 14 % et 27 %.



La perturbation du commerce international explique majoritairement ces ruptures. Ce dysfonctionnement concerne toutes les formes de distribution sur tous les continents.



Une autre piste de réflexion doit être engagée avec les partenaires du BQP+ pour une amélioration de la chaîne de production, de livraison et de mise en rayon.

Tous les signataires de l’accord ont un rôle à jouer.



Dès aujourd’hui de nouveaux contrôles en magasins sont programmés et, comme chaque début de mois, les enseignes vont transmettre leurs prix et volumes commercialisés aux agents de l’État.