A la Une . La préfecture fait le point sur la lutte contre le Covid-19 à La Réunion

Jacques Billant, préfet de La Réunion et Étienne Billot, directeur général adjoint de l'Agence Régionale de Santé et le docteur Martine Servat, directrice de l'animation territoriale et des parcours de santé de l'Agence Régionale de Santé, font un point d'étape sur la gestion de la crise sanitaire et les nouvelles modalités d'entrée sur le territoire. Par Amandine Dolphin - Publié le Mercredi 15 Juillet 2020 à 17:13 | Lu 1307 fois





Jacques Billant a insisté sur la nécessité de porter un masque dans les espaces clos ou dans les espaces ouverts où la promiscuité est inévitable. L'occasion de revenir sur les libertés retrouvées, peu ou prou, suite au déconfinement, mais sous conditions : la réouverture des cinémas - avec le port du masque jusqu'à l'arrivée à son siège - et le maintien de la fermeture des boîtes de nuit, ou du moins des pistes de danse. "Leur transformation en bar est autorisée", a-t-il concédé.



Autre volet abordé, la "promotion absolue des gestes-barrières" via une campagne de communication portée par des ambassadeurs comme le handballeur Jackson Richardson et la chanteuse Maya Kamaty. Une campagne intitulée "des gestes simples contre deux épidémies". "Nous avons deux batailles à livrer, contre l'épidémie de dengue et contre celle du coronavirus", a indiqué le préfet, invitant la population à ne pas banaliser les deux virus.



"Un dispositif de veille sanitaire robuste et vigilant"



Présentée comme "dernier filet de sécurité essentiel", la veille sanitaire est également au coeur de la stratégie. "Un dispositif de veille sanitaire robuste et vigilant" qui s'est accentuée avec le lancement de dépistage massif de la population dont la première action s'est tenue ce mercredi à Saint-Louis. 150 tests ont pu être réalisés ce matin sur le marché de la commune du Sud. D'autres villes suivront dans les prochains jours. "L'objectif est de rendre ce test accessible facilement", a expliqué Étienne Billot, directeur général adjoint de l'ARS.



Gaetan Dumuids sur place



Le live à retrouver en suivant ce lien



Le préfet de La Réunion a présenté les axes de la stratégie de lutte contre le coronavirus. Il évoque "un dispositif de contrôle robuste et repensé", en réponse au déconfinement externe avec la reprise du trafic aérien, via notamment le dépistage pré-embarquement. À partir du samedi 18 juillet, ce test sera obligatoire pour entrer sur le territoire réunionnais.Jacques Billant a insisté sur la nécessité de porter un masque dans les espaces clos ou dans les espaces ouverts où la promiscuité est inévitable. L'occasion de revenir sur les libertés retrouvées, peu ou prou, suite au déconfinement, mais sous conditions : la réouverture des cinémas - avec le port du masque jusqu'à l'arrivée à son siège - et le maintien de la fermeture des boîtes de nuit, ou du moins des pistes de danse. "Leur transformation en bar est autorisée", a-t-il concédé.Autre volet abordé, la "promotion absolue des gestes-barrières" via une campagne de communication portée par des ambassadeurs comme le handballeur Jackson Richardson et la chanteuse Maya Kamaty. Une campagne intitulée "des gestes simples contre deux épidémies". "Nous avons deux batailles à livrer, contre l'épidémie de dengue et contre celle du coronavirus", a indiqué le préfet, invitant la population à ne pas banaliser les deux virus.Présentée comme "dernier filet de sécurité essentiel", la veille sanitaire est également au coeur de la stratégie. "Un dispositif de veille sanitaire robuste et vigilant" qui s'est accentuée avec le lancement de dépistage massif de la population dont la première action s'est tenue ce mercredi à Saint-Louis. 150 tests ont pu être réalisés ce matin sur le marché de la commune du Sud. D'autres villes suivront dans les prochains jours. "L'objectif est de rendre ce test accessible facilement", a expliqué Étienne Billot, directeur général adjoint de l'ARS.



Amandine Dolphin Rédactrice en chef adjointe - Passionnée de jeux vidéo, scrolleuse compulsive sur les réseaux... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité