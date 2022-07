A la Une . La préfecture dévoile les projets retenus pour le Fonds de coopération régionale

Le bilan de l’appel à projets pour le Fonds de coopération régionale 2022 a été rendu public par la préfecture. Au total, 7 projets vont se voir financer pour aider au développement des pays de la zone. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 15 Juillet 2022 à 16:22

Le communiqué :

Fonds de Coopération Régionale (FCR)

Projets et actions financées en 2022

« La coopération régionale, c’est la solidarité, le partage des compétences, l’échange des savoirs faire à l’échelle de l’Océan indien. Cette dynamique partenariale soulève de multiples questions : comment faire ensemble, comment impliquer les acteurs sur le long terme, comment susciter et alimenter l’intégration de La Réunion dans son environnement géographique ? C’est pour répondre à ces enjeux que le fonds de coopération régionale finance des projets innovants avec nos partenaires économiques et institutionnels. »

Jacques Billant, préfet de La Réunion

Bilan de l’appel à projet 2022



Un appel à projets a été lancé le 28 février 2022 ciblant prioritairement les thématiques de l’environnement, de la santé, de la formation, de l’économie et de la culture.

Pour faire rayonner l’expertise française de La Réunion, et en cohérence avec les actions de coopération mises en œuvre dans la zone de l’océan Indien, l'État, la Région et le Département ont mobilisé les crédits alloués au titre du Fonds de coopération régionale 2022 pour soutenir les projets et actions suivants : Étude sur la régulation agroécologique des bioagresseurs de graminées Porteur de projet: CIRAD

Pays engagé: Madagascar

Actions financées: étude sur les processus innovants de régulation des bioagresseurs qui permettront de renforcer, dans le respect de l'environnement, la lutte contre les ravageurs de culture les plus préoccupants dans la région tel que le puceron jaune à l'origine du dessèchement des feuilles de canne.

Vulnérabilité des Littoraux de l'océan Indien à l'érosion côtière/submersion marine Porteur de projet: Institut de Recherche et de Développement (IRD)

Pays engagé: Union des Comores

Actions financées: amélioration de la connaissance de l'érosion littorale dans la zone Océan Indien et sensibilisation à l'occasion de l'édition 2023 de la fête de la science.

Renforcement de la coopération éducative régionale dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration Porteur de projet: Lycée hôtelier de La Renaissance

Pays engagé: Seychelles

Actions financées: Échanges entre jeunes et formateurs, développement de partenariats stratégiques adaptés aux besoins d’employabilité dans la zone.

« Transitions sciences Océan Indien » (TSOI) Porteur de projet : Association Les petits débrouillards

Pays engagé : Madagascar

Actions financées : Éducation environnementale concernant les déchets plastiques, formation des animateurs locaux à l'utilisation du kit pédagogique conçu par l'association autour de la transition énergétique, de l’énergie solaire et de la problématique UV pour notre santé.

Création d'une plateforme chorégraphique dans l'océan Indien (IOCAN) Porteur de projet : Association LALANBIK

Pays engagés : Pays membres de la Commission de l’Océan Indien (Madagascar, Union des Comores, Seychelles, Maurice), Mozambique, Inde, Afrique du sud

Actions financées : Valorisation des métiers de la création, de la diffusion et de la formation en matière chorégraphique pour une plus grande valorisation du patrimoine culturel français de La Réunion.

Projet "Rugby solidaire » Porteur de projet : Comité territorial de Rugby

Pays engagé : Madagascar

Actions financées : Promouvoir le rugby féminin, faire émerger une nouvelle génération d'éducateurs sportifs réunionnais et malgaches utilisant le sport comme support éducatif et levier de solidarité internationale à l'horizon de la coupe du monde de rugby en France en 2023.

Actions de coopération dans le domaine de la sécurité intérieure Partenaires : Douanes, Gendarmerie nationale, Police nationale

Pays engagés : Madagascar, Maurice, et Seychelles

Actions financées : Actions de formations et organisation d’exercices opérationnels sur des thématiques sécuritaires majeures : lutte contre le terrorisme, lutte contre la criminalité organisée, lutte contre l’immigration irrégulière. CIRADMadagascarétude sur les processus innovants de régulation des bioagresseurs qui permettront de renforcer, dans le respect de l'environnement, la lutte contre les ravageurs de culture les plus préoccupants dans la région tel que le puceron jaune à l'origine du dessèchement des feuilles de canne.Institut de Recherche et de Développement (IRD)Union des Comoresamélioration de la connaissance de l'érosion littorale dans la zone Océan Indien et sensibilisation à l'occasion de l'édition 2023 de la fête de la science.Lycée hôtelier de La RenaissanceSeychellesÉchanges entre jeunes et formateurs, développement de partenariats stratégiques adaptés aux besoins d’employabilité dans la zone.Association Les petits débrouillardsMadagascarÉducation environnementale concernant les déchets plastiques, formation des animateurs locaux à l'utilisation du kit pédagogique conçu par l'association autour de la transition énergétique, de l’énergie solaire et de la problématique UV pour notre santé.Association LALANBIKPays membres de la Commission de l’Océan Indien (Madagascar, Union des Comores, Seychelles, Maurice), Mozambique, Inde, Afrique du sudValorisation des métiers de la création, de la diffusion et de la formation en matière chorégraphique pour une plus grande valorisation du patrimoine culturel français de La Réunion.Comité territorial de RugbyMadagascarPromouvoir le rugby féminin, faire émerger une nouvelle génération d'éducateurs sportifs réunionnais et malgaches utilisant le sport comme support éducatif et levier de solidarité internationale à l'horizon de la coupe du monde de rugby en France en 2023.Douanes, Gendarmerie nationale, Police nationaleMadagascar, Maurice, et SeychellesActions de formations et organisation d’exercices opérationnels sur des thématiques sécuritaires majeures : lutte contre le terrorisme, lutte contre la criminalité organisée, lutte contre l’immigration irrégulière.