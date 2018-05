La préfecture de Mayotte se montre rassurante quant aux micro-séismes

ESSAIM DE SEISME A MAYOTTE



De nombreuses secousses sismiques ont été ressenties depuis jeudi 10 mai 2018 dans plusieurs localités du département de Mayotte.



Ce phénomène, qualifié par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) d’ « essaim de séismes », a été enregistré par les organismes internationaux, dont les observatoires de sismologie de Madagascar et du Kénya et par les installations du BRGM.



La localisation du phénomène se situe à une distance estimée à environ 50km est/sud-est de Mayotte. L’analyse des mesures est en cours afin de permettre au BRGM de préciser ce positionnement.



Il y a eu environ une centaine de micro-séismes, dont une quinzaine avec des magnitudes supérieures à 3.0.



Le BRGM assure un suivi permanent de la situation. Il précise que le phénomène se poursuit, d’autres secousses pourront être ressenties dans les prochains jours.



A ce stade aucun dégât n’a été constaté suite à ces secousses de faible intensité.