La préfecture craint une nouvelle vague épidémique de Dengue

La préfecture de La Réunion lance sa campagne de communication "Retour de l’Été : Agissons dès maintenant !" contre la dengue. L’objectif est de remobiliser l’ensemble des acteurs et la population afin d’éviter une reprise de l'épidémie dans les mois à venir. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 9 Décembre 2020 à 10:21 | Lu 192 fois

Près de 40.000 personnes ont contracté la dengue à La Réunion en 2020 selon le dispositif de surveillance, dont 16.000 ont été identifiées par l’ARS. 776 ont dû être hospitalisées et 22 personnes n’y auront pas survécu. L’île compte la coexistence de 3 sérotypes.



Avec actuellement 10 cas par semaine et une circulation toujours active durant l’hiver austral, la crainte d’une nouvelle vague épidémique est forte pour les autorités. Celle-ci s’ajoutant à la circulation de la Covid fait redouter une tension dans les hôpitaux.



Pour cette raison, les autorités veulent mobiliser les acteurs dans cette lutte. La préfecture lance donc une campagne de communication baptisée "Retour de l’Été : Agissons dès maintenant !" dont les visuels ont été sélectionnés après un concours qui a rassemblé 127 artistes. Cette campagne se déclinera pendant les mois de décembre et janvier par affichage et sur le web.



Les autorités rappellent les bons gestes pour se protéger :

-éliminer les récipients d’eau

-éliminer les déchets pouvant abriter les gîtes larvaires

-respecter les jours d’enlèvement des déchets

-couvrir les réservoirs avec du tissu ou une moustiquaire

-utiliser des produits répulsifs

-porter des vêtements longs et couvrants et installer des moustiquaires.





Gaëtan Dumuids

