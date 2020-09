A la Une . La préfecture confirme le passage en zone rouge et annonce les probables nouvelles mesures

La préfecture de La Réunion a confirmé le passage en zone rouge du département. Elle rappelle les mesures déjà en place et en annonce de nouvelles. Après concertation avec les maires, certaines mesures comme l'interdiction des marchés ou la fermeture des établissements recevant du public. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 6 Septembre 2020 à 11:42 | Lu 6013 fois

La Réunion passe en zone de circulation active du Covid-19



Le décret n°2020-115 du 5 septembre 2020 paru aujourd'hui fait passer La Réunion en zone de circulation active du virus, également appelée « zone rouge ». Cette évolution réglementaire donne de nouveaux pouvoirs au préfet pour lutter contre la propagation du virus sur le territoire.



La Réunion passe en zone «rouge»



Le nombre de cas confirmés de Covid-19 à La Réunion a fortement progressé au cours des dernières semaines. Les indicateurs permettant d'établir le niveau de vigilance face à l'épidémie sont en nette progression. Le taux d'incidence (nombre hebdomadaire de cas positifs rapporté à 100 000 habitants) est ainsi passé de 5,2 dans la semaine du 3 au 9 août à 53,8 du 24 au 30 août (le seuil d'alerte est fixé à 50 pour 100 000 habitants). Le taux de positivité (nombre de tests positifs/nombre de tests réalisés) est passé de 0,5 à 2,8 %, sur la même période, et le R effectif (taux de reproduction du virus) est de 1,27 au 29 août, marquant une circulation active du virus.



En réponse à l'évolution de ces indicateurs, La Réunion est désormais classée en zone de circulation active du virus, comme 29 autres départements ou territoires de métropole et des outre-mer.



Les évolutions réglementaires associées



Cette modification réglementaire permet au préfet de prendre de nouvelles mesures dans la lutte contre la propagation du virus :



- Interdiction de l'accueil du public dans les établissements recevant du public tels que les salles de spectacle, les magasins, les restaurants, les bibliothèques, les musées, les établissements sportifs ;



- - Interdiction des marchés ;



- - Interdiction, réglementation ou restriction des rassemblements dans les lieux de culte ;



- - Suspension des accueils dans les établissements périscolaires et les crèches ;



- - Restriction des déplacements.



La prise éventuelle de telles mesures sera décidée en concertation avec l'Agence Régionale de Santé et les élus.



Rappel sur les dispositions déjà en vigueur



Plusieurs mesures importantes sont déjà en vigueur pour lutter contre la propagation du virus sur le territoire.

Le port du masque est obligatoire dans de nombreux espaces publics :



- transports en commun ;

- marchés forains ;



- abords des accès de l'ensemble des établissements scolaires, d'enseignement supérieur et des crèches ;



- abords des lieux de culte avant et après les célébrations ;



- sites les plus fréquentés dans les villes (rues, places, esplanades, etc...) ;



- plages, espaces verts, parcs, aires de pique-nique et de loisir.



La liste des lieux où le port du masque est obligatoire a été étendue par arrêté préfectoral du 4 septembre.



Les rassemblements spontanés de plus de 10 personnes sont interdits sur les espaces publics (plages, espaces verts, parcs, aires de pique-nique et de loisir).



La pratique des sports collectifs et de combat, à l'entraînement comme en compétition, est interdite.



Le respect de ces obligations est contrôlé par les polices municipales, la police nationale et la gendarmerie nationale. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 €.



Campagne de sensibilisation Covid/dengue



Les autorités en appellent à la responsabilité individuelle et collective dans la systématisation des gestes "barrière" et ont lancé en juillet une campagne de sensibilisation portée par des ambassadeurs : Maya Kamaty et Jackson Richardson.



Cette campagne se poursuit aujourd'hui en collaboration avec les collectivités territoriales pour rappeler les recommandations :



- Lavez-vous très régulièrement les mains ;



- Toussez ou éternuez dans votre coude ;



- Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le ;



- Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades ;



- Respectez une distance de 1m ;



- Appelez immédiatement un médecin dès l'apparition des symptômes (pour un rendez-vous ou une téléconsultation) pour vous faire prescrire un test virologique.





