Venues des quatre coins de l'île, 24 jeunes filles ont le fait le déplacement pour la pré-sélection de "Mademoiselle Réunion 2014" qui s'est déroulée au Madison, Zone Industrielle de la Mare à Sainte-Marie dimanche dernier.



Seules 16 ont été sélectionnées pour la finale du 18 janvier 2014. La prétendante au titre Mademoiselle Réunion 2014 participera à l'élection nationale Mademoiselle France 2014.



Organisé par Eddy Séry, jeune homme qui a déjà plusieurs élections à son actif, cet évènement se veut exceptionnelle car réservé seulement aux jeunes filles âgées de 16 à 19 ans.



C'est sur les chorégraphies d'Emelyne Indiana, Mademoiselle Réunion 2012 et Première Demoiselle de Mademoiselle France 2012, que les jeunes filles ont évolué et défilé avec grâce devant un public chaleureux et démonstratif.



Une belle aventure pour ces jeunes demoiselles pour la plupart attirées par le monde du mannequinat et de la mode. Chacune voulant suivre les pas des premières Mademoiselles Réunion en autre Sarah Brun, Mademoiselle Réunion 2013.



Rendez-vous prochainement, en janvier, pour l'élection de Mademoiselle Réunion 2014.