Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL La pratique sportive féminine à l’honneur le dimanche 12 décembre En partenariat avec la Ville de Saint-Paul et ses associations sportives, le CROS (Comité Régional Olympique et Sportif Réunion) organise une journée dédiée spécifiquement à la pratique sportive féminine autour des sports dits de sable tels que le beach volley, soccer, tennis, rugby, foot, hockey, tchoukall et natation. Différentes activités qui s’organiseront sur les trois sites du Front de Mer de Saint-Paul : le CREPS, le terrain de beach volley et le terrain de beach soccer. De 9h à 12h puis de 14h à 17h ce dimanche 12 décembre, venez profiter de cet événement gratuit et ouvert à tous sur présentation du pass sanitaire sur le front de mer à Saint-Paul.

Pour les femmes, le sport serait une opportunité d’évoluer dans la société et de s’émanciper. Selon le Ministère des Sports, 63 % des femmes pratiquent une activité sportive régulière, 69 % pour les hommes. Selon une étude TNS SOFRES, la pratique sportive féminine en France, c’est : 6 309 005 licences délivrées en 2018 (contre 10 061 891 pour les hommes), une augmentation constante avec 5% de licenciées femmes en plus ces 10 dernières années, 50% de femmes recensées pratiquent au moins une activité physique, sportive par semaine et 83% des sportives le font pour le bien-être et pour le plaisir.



Afin d’encourager la pratique sportive féminine, rendez-vous ce dimanche 12 décembre sur le front de mer de Saint-Paul pour découvrir une multitude d’activités sportives : beach volley, soccer, tennis, rugby, foot, hockey, tchoukball et natation de 9h à 12h puis de 14h à 17h. L’entrée est libre sur présentation du pass sanitaire. Venez découvrir les différentes disciplines ! Pour compléter l’offre proposée, l’association EPGV (Education Physique et de Gymnastique Volontaire) proposera de la gym douce, de la danse en ligne et du renforcement musculaire.







Dans la même rubrique : < > Baignade possible à Boucan Canot Captation du Conseil Municipal : Lancement d’une consultation