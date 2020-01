Courrier des lecteurs La porte-parole qui frétille

Nouvelle disposition du rôle du porte-parole de l' Élysée? Omniprésente et bavarde à souhait.



On voit que la fonction de celle-ci a changé...à défaut d' avoir changé quelque chose d'autre et de positif dans le pays.



Jamais on a vu le(a) porte-parole s' engager autant personnellement, d'ordinaire se contentant de faire connaitre les décisions du conseil de ministres, dans un micro planté sur le perron de l' Élysée..les autres étaient sans doute en manque d' activités, celle-là se suractive tel un diable dans l'eau bénite.



Elle n' a de cesse de faire connaitre son avis " moi je..moi je.. "..ce n'est pas le président, ni le chef du gouvernement qui s'expriment, c'est "la mère supérieure", malgré sa jeune bouille qui parle à chaque instant..et qui croise le fer par médias interposés avec l' opposition..pour distribuer les mauvais points....où est le débat démocratique habituel.



On a un l' impression que sa voix résume tout de ce que pense la France. Est-ce qu'elle n' en fait pas un peu trop?



Pendant ce temps, le Président des Français, se met hors-sol...par rapport à la France profonde...celle des terroirs. Le Territoire ce n' est pas seulement ce qui se passe en ville et dans les banlieues. Carl JOSEPH







