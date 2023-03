A la Une .. La porte de sortie s'entrouvre enfin pour les 38 chiens de l'Arche de Noé

​Les chiens placés en fourrière sur ordre judiciaire dans le dossier Arche de Noé pourraient enfin sortir de leur condition de vie en fourrière courant avril 2023. De nombreuses familles d’accueil doivent se faire connaître auprès de l'association APEBA en remplissant un formulaire. Par LG - Publié le Mardi 28 Mars 2023 à 17:47





L’association APEBA a eu confirmation il y a quelques jours que les chiens sortis de l’association Arche de Noé à Saint-Benoît en avril 2022 lors d'une descente de la DAAF (Direction de l'Agriculture sous les ordres du préfet) en ont bientôt fini de se retrouver entre quatre murs, dans les box des fourrières des intercommunalités.



Les sorties des chiens de fourrière étaient gelées depuis le 18 octobre sur instruction du Parquet. La date d’audience au tribunal approchant (le 31 mars), l’association APEBA a diffusé depuis le 19 mars sur



"Nous recherchons d’urgence des associations et des familles d’accueil pour sortir enfin ces toutous de l’horreur", explique Cécile Squarzoni, la présidente d'APEBA. "Ces 38 chiens risquent de ne plus pouvoir sortir après ce délai, on ne sait pas quelle sera la décision prise par le magistrat à l’issue du procès…", ajoute-t-elle.



Voici le lien pour s’inscrire en tant que famille d’accueil



38 chiens à placer, la tâche est colossale. A côté du travail phénoménal et quotidien mené par les bénévoles de la protection animale à La Réunion, 38 nouvelles places doivent être "réservées" dans les meilleurs délais.L’association APEBA a eu confirmation il y a quelques jours que les chiens sortis de l’association Arche de Noé à Saint-Benoît en avril 2022 lors d'une descente de la DAAF (Direction de l'Agriculture sous les ordres du préfet) en ont bientôt fini de se retrouver entre quatre murs, dans les box des fourrières des intercommunalités.Les sorties des chiens de fourrière étaient gelées depuis le 18 octobre sur instruction du Parquet. La date d’audience au tribunal approchant (le 31 mars), l’association APEBA a diffusé depuis le 19 mars sur sa page Facebook un message afin de mobiliser le plus possible d’associations et de familles d’accueil pour que chaque animal ait la garantie d’avoir une famille d'accueil "réservée" à la fin du procès car c’est au cours de l’audience que la validation des placements aura lieu."Nous recherchons d’urgence des associations et des familles d’accueil pour sortir enfin ces toutous de l’horreur", explique Cécile Squarzoni, la présidente d'APEBA. "Ces 38 chiens risquent de ne plus pouvoir sortir après ce délai, on ne sait pas quelle sera la décision prise par le magistrat à l’issue du procès…", ajoute-t-elle.