A la Une . La population réunionnaise augmente, surtout dans le nord

Dans son dernier recensement de la population, l’INSEE rapporte que La Réunion comptait 863.100 habitants au 1er janvier 2020. L’augmentation de la population est plus rapide qu’en métropole, mais celle-ci ralentit au fil des années. C’est principalement le Nord qui bénéficie de cette hausse de population, tandis que l’Ouest voit le nombre d’habitants légèrement baisser. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 29 Décembre 2022 à 17:05

Le rapport de l’INSEE :



Au 1er janvier 2020, 863 083 habitants vivent à La Réunion, soit 1,3 % de la population française. L’île se classe au 24e rang des départements français les plus peuplés. De 2014 à 2020, la population augmente de 20 300 personnes, soit

3 400 habitants de plus en moyenne par an.



Une croissance ralentie de la population



Entre 2014 et 2020, la population augmente de 0,4 % en moyenne par an, à un rythme supérieur à celui de la France métropolitaine (+ 0,3 %). La croissance de la population réunionnaise est cependant moindre qu’entre 2009 et 2014 (+ 0,6 % en moyenne par an).



Entre 2014 et 2020, la croissance démographique de l’île se place notamment derrière celle de la Guyane (+ 2,1 %) et de la Corse (+ 1,0 %). De leur côté, les Antilles perdent des habitants (- 1,0 % en Martinique et - 0,7 % en Guadeloupe).



La croissance démographique portée par le solde naturel



À La Réunion, le solde naturel porte la croissance démographique, même s’il se tasse depuis quelques années sous l’effet du vieillissement de la population. L’excédent des naissances sur les décès conduit à une hausse de la population de 9 000 habitants par an en moyenne entre 2014 et 2020 (+ 1,1 % par an). La contribution du solde naturel à la croissance de la population de chacune des microrégions est assez semblable.



Par ailleurs, les départs de La Réunion, plus nombreux que les arrivées depuis le milieu des années 2010, ralentissent aussi la croissance de la population. Ces départs concernent principalement des jeunes qui vont poursuivre leurs études en métropole.



Vive progression de la population au Nord



Au Nord, la population croît de manière dynamique entre 2014 et 2020 (+ 0,9 % en moyenne par an), soit à un rythme deux fois supérieur à celui de l’île. Elle augmente notamment grâce aux nombreuses personnes s’y installant pour étudier ou travailler dans l’agglomération dionysienne. Saint-Denis contribue le plus à la hausse de la population de la microrégion, avec une croissance démographique (+ 0,9 % par an) deux fois plus élevée que la moyenne régionale. La population progresse également à un rythme élevé à Sainte-Suzanne (+ 1,2 % en moyenne par an).





