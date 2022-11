La grande Une La population mondiale dépassera les 8 milliards dès le 15 novembre

L'Organisation des Nations Unies font le point sur l'évolution de la population mondiale et évoquent les projections pour les années à venir. Par L.S. - Publié le Mardi 8 Novembre 2022 à 19:11

Huit milliards. C’est le nombre que devrait atteindre la population mondiale le 15 novembre 2022. Le calcul a été réalisé par la World Population Prospects 2022 et publié ce mardi à l'occasion de la Journée mondiale de la population.



En haut du classement, on retrouve l'Inde qui devrait dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde en 2023. Cette croissance sans précédent est due aux progrès en matière de santé qui ont prolongé la durée de vie et réduit considérablement les taux de mortalité, indique le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres. "En même temps, c'est un rappel de notre responsabilité partagée de prendre soin de notre planète et une occasion de nous rappeler que nous ne respectons toujours pas nos engagements les uns envers les autres", a-t-il ajouté.



L'augmentation de la population mondiale d’ici 2050 sera majoritairement concentrée dans huit pays : la République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Inde, le Nigéria, le Pakistan, les Philippines et la République unie de Tanzanie.





Espérance de vie et fécondité



L’espérance de vie mondiale à la naissance a atteint 72,8 ans en 2019, soit une amélioration de près de 9 ans depuis 1990. Suite à la pandémie, l’espérance de vie mondiale à la naissance est tombée à 71,0 ans en 2021. Cet indicateur devrait repartir à la hausse et atteindre les 77,2 ans en 2050.



"De nouvelles actions des gouvernements visant à réduire la fécondité auraient peu d'impact sur le rythme de la croissance démographique d'ici le milieu du siècle, en raison de la jeunesse de la population mondiale actuelle. Néanmoins, l'effet cumulé d'une baisse de la fécondité, si elle se maintient sur plusieurs décennies, pourrait déboucher sur une décélération plus importante de la croissance démographique mondiale dans la seconde moitié du siècle", affirme pour sa part John Wilmoth, directeur de la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies.



Selon les prévisions, la population mondiale devrait atteindre un pic en 2080 avec environ 10,4 milliards de personnes sur la planète.