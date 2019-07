La popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe en légère hausse

Selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, la popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe a légèrement progressé : +2 points en juillet par rapport à juin. Le président de La République et le Premier ministre sont à respectivement 32 % et 36 %.



68 % de Français restent cependant mécontents de l'action du président de la République, et 62 % de celle de son chef de gouvernement (+1 point pour chacun).