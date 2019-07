La pomme de terre péi à l'honneur en Tampon

"D’abord, la Plaine des Cafres c’est 90% des 10 000 tonnes de la production réunionnaise de pomme de terre. Ensuite la fête de la pomme de terre s’inscrit aussi dans une logique de la commune du Tampon de protéger les filières locales. Nos producteurs doivent de plus en plus faire face aux produits d’importations. Notre objectif pour la sauvegarde de la production locale est double : la quantité et la qualité. C’est sur ces deux aspects quantitatifs et qualitatifs que nous invitons les réunionnaises et les réunionnais à se rendre à la Fête de la Pomme de Terre, les samedi 13 et Dimanche 14 juillet 2019 ; au 23e Km ; sur le site de Miel Vert. En 2018, 45 tonnes de pomme de terre péi se sont vendues sur les deux jours. Nous pouvons espérer faire mieux pour sauvegarder la filière pomme de terre."