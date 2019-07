La pomme de terre péi à l'honneur au Tampon

<<< RETOUR Mairie du Tampon

Mercredi 10 juillet s'est déroulée la conférence de presse sur la fête de la pomme de terre qui aura lieu ce week end du 13 et 14 juillet sur le site de Miel Vert à la Plaine des Cafres de 9h à 17h.



La conférence a eu lieu sur l'exploitation de Jean Pierre Lebian, producteur de pomme terre, avec la présence du Maire du Tampon, André Thien Ah Koon, de la représentante de la Chambre d'Agrilculture, Emma Técher, la représentante du Département, Augustine Romano ainsi que les producteurs qui seront présents ce week end sur la fête. Une démonstration de matériels agricoles de récolte et une dégustation de plats de pomme de terre ont été réalisées.



Le Maire du Tampon, André Thien Ah Koon, a rappelé : "Lorsque nous avions lancé la première fête de la pomme de terre en 2015, on ne s’attendait pas à un tel succès. Aujourd’hui l’événement est bien ancré dans les traditions de la Plaine des Cafres ; à double titre."

"D’abord, la Plaine des Cafres c’est 90% des 10 000 tonnes de la production réunionnaise de pomme de terre. Ensuite la fête de la pomme de terre s’inscrit aussi dans une logique de la commune du Tampon de protéger les filières locales. Nos producteurs doivent de plus en plus faire face aux produits d’importations. Notre objectif pour la sauvegarde de la production locale est double : la quantité et la qualité. C’est sur ces deux aspects quantitatifs et qualitatifs que nous invitons les réunionnaises et les réunionnais à se rendre à la Fête de la Pomme de Terre, les samedi 13 et Dimanche 14 juillet 2019 ; au 23e Km ; sur le site de Miel Vert. En 2018, 45 tonnes de pomme de terre péi se sont vendues sur les deux jours. Nous pouvons espérer faire mieux pour sauvegarder la filière pomme de terre."

Emma Técher, représentant la Chambre d'Agriculture, a signalé un engagement fort envers la filière : "Aujourd’hui, alors que nous poursuivons nos efforts en direction de cette filière, nous regrettons les agissements de certains importateurs dont la volonté est de faire concurrence aux productions locales et je le dis ici en tant qu’élue de la Chambre d’agriculture, nous ne resterons pas les bras croisés face à des comportements commerciaux qui mettent en péril nos productions végétales mais aussi animales. Pour rappel, près de 3.400 tonnes de pommes de terre ont été importées en 2018 dans l’île en raison des trois cyclones subis, ce qui signifie que la menace extérieure devient de plus en plus forte et a même tendance à s’allonger sur toute l’année, d’où la nécessité de la conservation pour un lissage de la production. Aujourd’hui, il est essentiel que les collectivités locales continuent à s’engager dans la mise en valeur des filières de production végétale et animale sur le territoire. C’est là un engagement fort des équipes de La Chambre d’agriculture qui travaillent actuellement à la création du premier véritable Magasin de producteurs et de vente directe ici sur la commune du Tampon."

