La politique...

Par Carl Joseph - Publié le Mardi 1 Février 2022 à 08:26

Les gueules cassées de la droite républicaine se sont rangées derrière Valérie Pécresse... qui fait figure de poupée.

Elle peine tout de même à se faire accepter par tous les partisans et Compagnons comme on disait jadis au RPR..dont certains sont en errance.

A Gauche, les gazelles se disputent faisant chacune son museau , en se regardant l'une l'autre... l'exotisme de l'une fait trembler l'autre.

Le Ténor de la Gauche populaire n'entend pas s'y mêler, les coups de mentons hautains témoignent de la distance qu'il veut prendre dans cette dispute entre nanas !

Le souffle écologique ne fait pas le poids non plus... c'est pas demain que la France se réveillera avec un Président Écolo.. Dieu merci..ce n'est pas que je ne souhaite pas davantage de propreté dans les villes . Mais l'écolo c'est pas seulement ça, manger bio et bien se moucher...

L'écologie* c'est cette philosophie ou ce courant politique qui rêve de changer le Monde...en particulier le monde capitaliste...plus ciblé encore le monde occidental qui sont vos racines, votre identité. L'écologie veut sauver la planète quitte à passer sur le ventre des humains.. .ou plutôt à le laisser vide puisque partisan de la récession économique !

Pour ce parti, les religions sont leurs ennemis numéro Un... puisqu'elles placent l'Homme comme élément supérieur de tous les Êtres de la Terre ! Rien qu'à y penser certains écolos suffoquent. Le champ est donc libre pour le mannequin de chez Hugo Boss, en place depuis cinq ans dans sa cabine d'essayage et les marques de fatigue effacées, dépoussiéré, en Marche ou sur roulettes, il refera office ! *"Je viens de lire une interview, très intéressante, d'un prof de psychologie Thierry Rippol qui vient de publier un livre sur la croyance et qui affirme que toute croyance est dangereuse" citez un internaute sur un autre sujet. En lisant ceci... ma croyance en l'écologie et aux mouvements fondateurs s'arrête à là ! Les croyances religieuses sont du pipi de chat à comparer à ces philosophies diaboliques.