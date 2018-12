La police scientifique en grève illimitée à partir de mercredi

Les fonctionnaires de la Police Technique et Scientifique (PTS) de la Police Nationale en ont "ras-le-bol". A compter du mercredi 26 décembre un préavis de gréve illimitée a été lancé par les organisations syndicales.Ils demandent non pas une revalorisation salariale, insistent-il mais la reconnaissance de conditions de travail pour lequel un statut dérogatoire de catégorie active existe. " A plusieurs reprises, les représentants des organisations syndicales des personnels scientifiques (SNIPAT, SNPPS, SNAPATSI) ont alerté nos ministres successifs quant à l’incohérence de notre statut avec nos fonctions. Malgré cela, aucun n'a souhaité y porter une attention particulière", indiquent-ils dans une pétition lancée en ligne Utilisation de produits toxiques et cancérigènes, signalisation d’individus dangereux et violents, intervention sur des scènes macabres, manipulation de cadavres présentant un risque sanitaire élevé, risques psychologiques mais aussi 500 à 700 heures supplémentaires par fonctionnaire et astreintes jour et nuit non rémunérées, obligation de disponibilité 24H/24, 7j/7 et 365j/365… autant de risques et de fatigues exceptionnelles qui permettent l’attribution de ce statut dérogatoire de catégorie active.Adressée au Ministre de l'Intérieur, la pétition mise en ligne il y a trois jours a recueilli plus de 2700 signatures à l’heure où nous écrivons ses lignes.