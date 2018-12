Social La police scientifique de La Réunion en grève Alors qu'une grève a été entamée au niveau national depuis le 27 décembre dernier, à l'appel du Snipat, à la Réunion, le mouvement sera suivi à compter de ce lundi. Voici le communiqué :





Adulés par les médias, nous sommes méprisés par l’administration !



Au sortir des élections professionnelles (85% de participation), le SNIPAT Syndicat National Indépendant des Personnels Administratifs, Techniques et Scientifiques de la Police Nationale a progressé fortement au point de représenter près de la moitié de la filière. Le message est clair : le SNIPAT porte comme revendication première l’obtention d’un statut de catégorie active pour les policiers scientifiques. Les 2 autres organisations syndicales (Le Syndicat National des Personnels de Police Scientifique SNPPS et le Syndicat des Personnels Administratifs, Techniques et Scientifiques et Infirmiers de la Police Nationale Alliance SNAPATSI) représentatives de la filière l’ont d’ailleurs rejoint sur ce point.



Nous policiers scientifiques réclamons ce changement de statut depuis toujours.



Par 2 fois, en 2010 et en 2015, ce projet a échoué injustement. Pour mémoire, en 2015, le mouvement social avait réuni 80 % de grévistes et 60 % de manifestants. Lors des élections professionnelles de 2018, les votes des policiers scientifiques, se portant massivement sur le SNIPAT, ont prouvé le mécontentement de la filière. Comme si cela ne suffisait pas le mois de décembre 2018 a été celui de tous les affronts !



Ce mois-ci, un rendez vous prévu avec les organisations syndicales a déjà été reporté à 3 reprises pour finir par être purement et simplement annulé. Alors que, dans ce même temps, le ministre de l’intérieur a trouvé le temps de recevoir les organisations syndicales des gardiens et gradés de la police nationale, trois fois dans la même semaine, nous policiers scientifiques attendons encore et toujours depuis un mois.



Que penser du mépris qui nous est affiché ?



Si même en métropole, notre ministre ne considère pas nos collègues élus qu’en sera t’il de nous les ultramarins ?



Le SNPPS, le SNIPAT et Alliance SNAPATSI ont décidé de s’unir le 21/12/18 en vue de demander au Ministre de l’Intérieur un entretien urgent, afin d’ouvrir le chantier statutaire et lui exposer la forte gronde des personnels de PTS.



A ce jour, le cabinet du Directeur Général de la Police Nationale (DGPN) a fait part de sa volonté d’organiser une réunion préparatoire à l’audience ministérielle qui est fixée le 08/01/2019 à 15h. Cette réunion préparatoire aura lieu le 4 janvier et rassemblera les organisations syndicales, le DGPN, la DRCPN et le Service Central de la Police Technique et Scientifique (SCPTS).



Le SNIPAT seul avait lancé un préavis de grève illimité à partir du 27/12/18. A l'Île de la Réunion nous policiers scientifiques avons décidé de suivre ce mouvement de grève à partir du 31/12/18. Après une longue discussion entre tous les concernés, cette date a été arrêtée car elle correspond aussi au jour de grève nationale afin de revendiquer notre statut d’actif de la PTS. Nous, policiers scientifiques avons un statut sédentaire pourtant nous exerçons des fonctions présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles.



Nous, policiers scientifiques tournons en régime d’astreinte, quasi systématiquement sans les 11h de repos légal entre 2 prises de service, nous, policiers scientifiques sommes confrontés à la mort quotidiennement, nous, policiers scientifiques supportons des horaires de travail décalés, nous policiers scientifiques sommes en contact avec les populations à risque, nous, policiers scientifiques sommes exposés à des produits dangereux, nous, policiers scientifiques faisons partie intégrante de l’opérationnel de la Police, nous, policiers scientifiques évoluons dans des locaux à risques, insalubres (incendies...), nous, policiers scientifiques sommes au contact des risques infectieux etc etc...



On ne peut plus demander aux policiers scientifiques de couvrir des scènes de petite ou moyenne délinquance (dite délinquance de masse), des scènes de crime et les considérer comme des personnels administratifs dits sédentaires !!!



Nous représentons 2 % du personnel de Police Nationale et pourtant un tiers des affaires judiciaires sont résolues grâce à la PTS !!! Et pourtant, nous ne nous sentons pas considéré à notre juste valeur par l’administration !



Un malaise et un mal être généralisés, une grande fatigue, des burn out fréquents se font ressentir. De nombreux jours de congés et heures supplémentaires ne peuvent être prises faute de personnel. Néanmoins, notre implication plus que professionnelle jusqu'à ce jour ne s’est pas démentie car ce métier nous ne le faisons pas par défaut mais par choix car c’est un métier de cœur.



Pour la population, les victimes, les délinquants, le criminel, voire le terroriste, les policiers scientifiques sont des policiers à part entière, seule l’administration fait la différence. La particularité de l’Île de la Réunion fait que nous rencontrons au quotidien les personnes que nous avons identifiées, signalisées. Nous avons des missions opérationnelles et pourtant nous nous déplaçons souvent seul sur nos missions et sans moyen de défense et sans formation de self défense. Mais l’administration dans sa grande bonté nous a dotés de gilets pare balles et d’une radio portative avec une touche d’alerte en cas de danger…



Nous travaillons au quotidien avec différents partenaires institutionnels :

- gardiens de la paix, gradés, officiers et commissaires de la police nationale: constatations PTS

- Samu, pompiers, médecins légistes, agents de morgue : découverte de cadavres et assistance à autopsie

- Agents pénitentiaires : signalisations en maison d’arrêt …

mais nous sommes les seuls à ne pas avoir un statut de catégorie active mais « sédentaire » !!!



Nous pensons donc que nous méritons amplement un statut de catégorie active et c’est pourquoi nous menons ce combat et espérons que l’administration fera son travail et nous fera travailler dans la légalité en faisant évoluer notre statut.



L’administration dit toujours que la PTS est la vitrine de la Police Nationale surtout lors des journées de Rencontre de la Sécurité Intérieure (RSI), alors pour ne pas laisser cette vitrine se briser il faut agir !!!



Les Experts de l'Île de la Réunion



--

N.P Lu 108 fois





