La police relance un avis de recherche

Raymond Lucien n'a pas donné de nouvelles depuis le 20 octobre 2017. La Police nationale relance l'avis de recherches ce 29 décembre.



Raymond Lucien a quitté un établissement de santé, situé à Saint-Denis, sans autorisation, suite à une hospitalisation, et devait rester en convalescence.



Depuis cette date, la famille est sans nouvelle. Les services de Police, saisis des faits depuis le 23 octobre, sont activement à sa recherche, assistés des militaires de la gendarmerie.



Raymond Lucien est âgé de 72 ans, mesure 1,62 mètre, est de corpulence normale, est de type cafre/malbar, a les cheveux blanc, qui sont lisses et mi-longs. Il a les yeux marrons et était vêtu d'une chemise rouge et jaune et d'un jean, le jour de sa disparition.



En cas de découverte, vous êtes priés de bien vouloir aviser la permanence judiciaire de la sûreté départementale, ou le service de Groupe d'Appui Judiciaire de la Réunion au 0262-90-74-74 et au 0262-90-74-18