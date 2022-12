A la Une . La police nationale joue la prévention à la veille du réveillon

Les automobilistes ont dû avoir un petit pincement au coeur en découvrant, en tournant dans la rue Voltaire en fin d'après-midi à Saint-Denis, un véhicule de police garé et des policiers debout près du trottoir faisant signe à chaque voiture de s'arrêter. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 30 Décembre 2022 à 21:52

Ceux qui fouillaient déjà les papiers dans la boite à gants en ont été pour leurs frais. En fait, les policiers tendaient avec le sourire des alcootests aux automobilistes, en leur recommandant la prudence en cette période de fêtes.



Une initiative particulièrement bien venue.



Et n'oublions pas, celui qui conduit ne boit pas...











