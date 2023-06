Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu La police municipale s’installe au Plate : un engagement politique en faveur de la sécurité locale



Cette étape importante a été célébrée en présence de Bruno Domen, Maire de Saint-Leu, et de ses élus, des agents de la police municipale et des ASVP, marquant ainsi la détermination de l’équipe municipale à garantir un environnement sûr et paisible pour tous les habitants du Plate et de la Chaloupe.

Cette inauguration a été honorée par la présence de personnalités clés : la sous-préfète de Saint-Paul, Sylvie Cendre, la procureure de la République, Caroline Calbo, ainsi que le Major Castro et le Commandant Petit, respectivement de la compagnie de Saint-Paul et de la brigade de gendarmerie de Saint-Leu. Au plus proche de la population La création de cette antenne de police permettra une action « au plus proche de la population et des interventions plus rapides dans les quartiers des hauts ». Les agents municipaux, soutenus par les ASVP de Saint-Leu, seront ainsi en mesure de répondre efficacement aux besoins et préoccupations des résidents depuis La Chaloupe jusqu’au Plate en passant par le Cap et Camélias.

Il est vrai que ces dernières années, les actes de déviances et de délinquances se sont considérablement renforcés dans les hauts : trafics, nuisances sonores, dégradation de biens publics (toilettes publiques cassés à La Chaloupe, dégradation du stade des Camélias,…).

« Face à la montée des incivilités, mais aussi des violences observées à Saint-Leu comme presque partout à la Réunion, on ne reste pas inactifs. Les Hauts, malheureusement, ne sont pas épargnés par ce phénomène et c’est pourquoi cette nouvelle antenne de police est importante. » précise Bruno Domen, Maire de Saint-Leu.

La nouvelle équipe dirigée par Ludovic Rose, chef de service de l’antenne du Plate et sous le commandement de Jean-Noël Ellaya, chef de la police municipale de Saint-Leu, sera composée de : Un Chef de brigade

3 policiers municipaux

2 ASVP

1 secrétaire Située Rue de la Mairie, au sein de l’ancienne Mairie Annexe (dont les services ont été transférés à la Maison France Services), la nouvelle antenne de police municipale a bénéficié d’un financement à 100% de la mairie. Cet engagement politique en faveur de la sécurité locale ne s’arrête pas à l’ouverture de cette antenne de police. L’équipe municipale est résolue à travailler en étroite collaboration avec les forces de l’ordre pour mettre en place des stratégies de prévention (deux agentes de la police municipale sont aussi référentes de la cellule VIF (violences Intra-familiales)). Des programmes de sensibilisation (par le biais des initiatives quartier) visant à renforcer les liens entre les résidents et les autorités locales sont prévus. Deux recrutements importants sont d’ailleurs en cours : celui d’un éducateur de rue pour les hauts et celui du coordonnateur du CLPSD (Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance). Un autre engagement pour les hauts : l’aménagement des quartiers Plus largement, la Ville intervient avec les partenaires pour désenclaver les hauts, lutter contre les phénomènes d’isolement et de marginalisation, à l’instar de la Maison France Services ou bien d’événements comme le « forum solidaire » organisé par le CCAS en mars dernier.

Les services municipaux travaillent actuellement à la modernisation de la place Maxime Laope, avec des équipements de proximité : mise aux normes des structures, réfection du boulodrome, couverture du plateau noir, installation d’aires de jeux, ou encore street work-out, …



Saint-Leu se développe « du battant des lames au sommet des montagnes ». Et cela doit se faire dans l’harmonie et la sécurité.

La Maire de Saint-Leu tient à remercier toutes les équipes mobilisées pour l’installation de cette antenne de police et souhaite pleine réussite à nos agents de police affectés dans cette belle antenne dans le cadre de leur noble mission de service public. Nous sommes ravis de vous annoncer l’ouverture de la nouvelle antenne de la police municipale au Plate ! Cet engagement de la municipalité est désormais concrétisé.Cette étape importante a été célébrée en présence de Bruno Domen, Maire de Saint-Leu, et de ses élus, des agents de la police municipale et des ASVP, marquant ainsi la détermination de l’équipe municipale à garantir un environnement sûr et paisible pour tous les habitants du Plate et de la Chaloupe.Cette inauguration a été honorée par la présence de personnalités clés : la sous-préfète de Saint-Paul, Sylvie Cendre, la procureure de la République, Caroline Calbo, ainsi que le Major Castro et le Commandant Petit, respectivement de la compagnie de Saint-Paul et de la brigade de gendarmerie de Saint-Leu.La création de cette antenne de police permettra une action « au plus proche de la population et des interventions plus rapides dans les quartiers des hauts ». Les agents municipaux, soutenus par les ASVP de Saint-Leu, seront ainsi en mesure de répondre efficacement aux besoins et préoccupations des résidents depuis La Chaloupe jusqu’au Plate en passant par le Cap et Camélias.Il est vrai que ces dernières années, les actes de déviances et de délinquances se sont considérablement renforcés dans les hauts : trafics, nuisances sonores, dégradation de biens publics (toilettes publiques cassés à La Chaloupe, dégradation du stade des Camélias,…).« Face à la montée des incivilités, mais aussi des violences observées à Saint-Leu comme presque partout à la Réunion, on ne reste pas inactifs. Les Hauts, malheureusement, ne sont pas épargnés par ce phénomène et c’est pourquoi cette nouvelle antenne de police est importante. » précise Bruno Domen, Maire de Saint-Leu.La nouvelle équipe dirigée par Ludovic Rose, chef de service de l’antenne du Plate et sous le commandement de Jean-Noël Ellaya, chef de la police municipale de Saint-Leu, sera composée de :Située Rue de la Mairie, au sein de l’ancienne Mairie Annexe (dont les services ont été transférés à la Maison France Services), la nouvelle antenne de police municipale a bénéficié d’un financement à 100% de la mairie.Cet engagement politique en faveur de la sécurité locale ne s’arrête pas à l’ouverture de cette antenne de police. L’équipe municipale est résolue à travailler en étroite collaboration avec les forces de l’ordre pour mettre en place des stratégies de prévention (deux agentes de la police municipale sont aussi référentes de la cellule VIF (violences Intra-familiales)).Des programmes de sensibilisation (par le biais des initiatives quartier) visant à renforcer les liens entre les résidents et les autorités locales sont prévus. Deux recrutements importants sont d’ailleurs en cours : celui d’un éducateur de rue pour les hauts et celui du coordonnateur du CLPSD (Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance).Plus largement, la Ville intervient avec les partenaires pour désenclaver les hauts, lutter contre les phénomènes d’isolement et de marginalisation, à l’instar de la Maison France Services ou bien d’événements comme le « forum solidaire » organisé par le CCAS en mars dernier.Les services municipaux travaillent actuellement à la modernisation de la place Maxime Laope, avec des équipements de proximité : mise aux normes des structures, réfection du boulodrome, couverture du plateau noir, installation d’aires de jeux, ou encore street work-out, …Saint-Leu se développe « du battant des lames au sommet des montagnes ». Et cela doit se faire dans l’harmonie et la sécurité.La Maire de Saint-Leu tient à remercier toutes les équipes mobilisées pour l’installation de cette antenne de police et souhaite pleine réussite à nos agents de police affectés dans cette belle antenne dans le cadre de leur noble mission de service public.





Dans la même rubrique : < > Restauration scolaire : menu du 26 au 30 juin Mesures de sécurité : Rallye Régional de Saint-Leu