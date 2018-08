La police lance un appel dans le cadre d'une disparition inquiétante

Rémy Bignon n'a plus donné de ses nouvelles depuis plusieurs jours. La direction départementale de la sécurité publique lance un appel aux personnes susceptibles d'avoir des informations.



Rémy Bignon a 45 ans, mesure 1,70m, est de corpulence normale, de type européen, a les cheveux mi longs bouclés et les yeux marrons.



Il a quitté son domicile situé à la Bretagne depuis le 21 août dans la matinée et n’a plus donné de nouvelles depuis ce jour. Il circulerait à bord d’un Véhicule BMW série 1 (2006) de couleur grise N° 914 BVF 974.



Les investigations menées par la police n'ont pas permis de la localiser jusqu'à présent. Toute personne susceptible de fournir des éléments utiles à l'enquête est priée de prendre contact avec le Commissariat de Malartic au 0262 90 74 74 ou 0262 90 74 95.