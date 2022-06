Faits-divers La police flashe 541 conducteurs en trois heures de temps

La Police nationale de La Réunion procède à de nombreux contrôles routiers afin de lutter contre les "facteurs causant ou aggravant les accidents". Comme indiqué sur la page Facebook de la Police nationale, 541 conducteurs ont été flashés suite à un contrôle d'une durée de trois heures. La palme de l'excès de vitesse revient à un motard qui roulait à 133 km/h sur un axe limité à 90 km/h. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 13 Juin 2022 à 11:19

"La Direction Territoriale de la Sécurité Routière réalise quotidiennement des contrôles afin de lutter contre les facteurs causant ou aggravant les accidents. Certains accidents mortels démontrent à nouveau qu’une vitesse excessive limite les capacités d’anticipation et de réaction des usagers face aux imprévus d’une circulation souvent dense.



En moins de 3 heures, 541 conducteurs ont été "flashés" en excès, avec un motard particulièrement véloce photographié à plus de 133 km/h au lieu des 90 autorisés. Sur les sept décès constatés sur les routes par la Police Nationale en 2022, trois étaient conducteurs de motocyclette de grosse cylindrée ayant perdu le contrôle de leur machine.



Les effectifs de la Brigade Motocycliste interceptaient, eux, treize autres usagers en excès, permettant de retenir également à leur encontre des infractions liées au comportement telles que le non respect des distances de sécurité et de téléphone tenu en main.



Il est rappelé qu’un conducteur en excès de vitesse surpris tenant un téléphone s’expose à la suspension immédiate de son permis de conduire.



Par ailleurs, le radar automatique nomade a pour vocation à être utilisé en tout lieu, même la nuit. Le respect des limitations de vitesse, et la prudence d’une manière générale, restent donc une nécessité. Cela permet la sauvegarde des points d’un permis, et, surtout, contribue à la sécurité des déplacements de tous."





Regis Labrousse