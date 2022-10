A la Une . La police de Saint-Pierre a sa section d’intervention

Depuis le 1er septembre, la circonscription de police nationale a créé une section d’intervention. Celle-ci est basée à Saint-Pierre, mais pourra intervenir sur toute l’île en fonction des besoins. Des renforts bienvenus composés de 19 policiers répartis en deux sections. Cinq officiers de police judiciaire viennent également renforcer les effectifs de la capitale du sud. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 7 Octobre 2022 à 17:43

Entrée en service le 1er septembre dernier, c’est ce vendredi qu’a été inaugurée la section d’intervention de Saint-Pierre. Composée de 19 policiers, répartis en deux sections, cette section d’intervention est spécialisée dans le maintien de l’ordre public. Cinq officiers de police judiciaire, spécialisés dans l’atteinte aux personnes et notamment les violences conjugales, sont également arrivés.



Pour Laurent Fraysse, commissaire divisionnaire et directeur territorial de la police, cette bonne nouvelle n’est pas la seule. Ce sont 72 nouveaux personnels qui ont été accueillis au sein de la direction territoriale. Concernant les arrivées à Saint-Pierre, ce sont des agents venus d’autres commissariats de l’île qui constituent cette section d’intervention. "C’était effectivement un jeu de chaises musicales. Ce sont des fonctionnaires, majoritairement de Saint-Denis et Saint-André, qui voulaient se rapprocher de leur domicile" explique-t-il.



Si Laurent Fraysse assure que la commune de Saint-Pierre n’était pas en sous-effectif, la création de cette section reste une aubaine. "C’est vrai que c’était un dossier qui était dans les cartons depuis un bon moment. L’arrivée de 72 personnels au 1er septembre m’a donné l’opportunité de la mettre en place au profit du commissariat, mais surtout des habitants", ajoute-t-il.

La ville et le Parquet satisfaits



Une nouvelle qui a forcément fait plaisir au maire de la commune. "Saint-Pierre est une ville avec une forte activité nocturne le week-end. Malheureusement, cela attire la délinquance d’opportunité", regrette Michel Fontaine. Si la délinquance a baissé ces dernières années, le début des années 2010 avait vu une montée en flèche de la violence et des délits sur le front de mer et en ville.



La procureure de la République Caroline Calbo était ravie de ces renforts, particulièrement concernant les nouveaux enquêteurs. "Le directeur a été sensible aux besoins des dossiers de police judiciaire et donc a renforcé, avec 5 officiers de police judiciaire, la filière judiciaire de Saint-Pierre. C’était absolument nécessaire, surtout quand on voit qu’il y a une augmentation de 20% de la délinquance, je parle essentiellement des violences intrafamiliales, que nous traitons de manière très ferme derrière", souligne-t-elle.



Les délinquants et tyrans domestiques sont désormais prévenus.



