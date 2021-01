A la Une . La plus vieille maison de Saint-Gilles les Bains détruite par les flammes

Un incendie s'est produit ce lundi matin à Saint-Paul. La Maison Dussac, plus ancienne bâtisse du quartier de Saint-Gilles les Bains, a été entièrement brûlée. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 4 Janvier 2021 à 10:19 | Lu 3091 fois

Le communiqué de la mairie de Saint-Paul



Saint-Paul déplore l’incendie destructeur de la Maison DUSSAC



La plus vieille maison de Saint-Gilles-les-Bains vient d’être entièrement brûlée suite à un incendie ce lundi 4 janvier 2021.



La Maire de Saint-Paul, Huguette BELLO, déplore la perte de cette bâtisse emblématique classée appartenant anciennement à Suzanne DUSSAC. La première magistrate tenait à se déplacer aux côtés des pompiers venus éteindre les flammes hautes de plusieurs mètres.



L’Adjointe de quartier de Saint-Gilles, Virginie SALLÉ, et la 10ème Adjointe, et élue d’astreinte, Marie-Anick FLORIANT, se mobilisaient aussi sur place en présence de la Police Municipale.



La Maison DUSSAC est implantée face à l’océan. Après avoir traversé l’ancienne voie ferrée côtière, devenue boulevard Roland GARROS, celle-ci va de la mer à la rue Général de-Gaulle. Son allée des pêcheurs représente un vestige de l’histoire du découpage du littoral de Saint-Gilles.



La Ville de Saint-Paul regrette fortement la destruction de ce bâtiment historique. Les deux maisons situées près de la Maison DUSSAC étaient évacuées suite à cet incendie, le temps de laisser opérer les forces de l’ordre et les soldats du feu.