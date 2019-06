A la Une . La pluie toujours pour les chanceux de la moitié est Le vent ralentit plus nettement demain

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html





2019 JUIN 07 05H45 REUNION



Bonjour la Réunion!



6h31: image radar . Averses bien détectées sur le nord-est avec d'autres entrées maritimes pour les prochaines heures sur ces mêmes régions. METEO FRANCE



REMARQUES GENERALES: comme prévu la nuit aura été humide sur la moitié est de la REUNION . A 6heures Météo France rapportait sur 24heures 41mm au volcan, 35.5mm à Bellevue Bras Panon, 32.6mm à Salazie, 20.4mm à la PD Palmistes, 20.3mm à Piton Sainte Rose par exemple.



Les nuages transportés par l'alizé sont sur une autoroute et viennent se déverser sur le littoral allant de Saint Joseph à Sainte Marie voire Saint Denis. Les passages d'averses restent fréquents ce matin. Ils sont brefs mais parfois d'intensité modérée. Les hauts de ces régions sont également exposés. Le ciel est souvent bouché et pluvieux au volcan .

D'ici la fin de la matinée les éclaircies deviennent plus franches notamment sur le littoral mais le ciel reste variable et le risque d'averses persiste localement. Le temps reste au mieux changeant au volcan.



A l'opposé une large moitié ouest de l'île se réveille comme souvent sous les ardeurs du soleil certes plus timides d'un mois de Juin.

Les quelques nuages perdus dans le ciel sont inoffensifs.

La région du Maïdo devrait se laisser admirer sans problème aux premières heures de la matinée.



Cet après midi la couverture nuageuse élit domicile dans l'intérieur de l'île et sur les pentes. Des averses peuvent se déclencher notamment sur les hauteurs de l'ouest et du nord-ouest. Les nuages peuvent même avancer jusqu'au littoral.

Les sommets de nos reliefs ne sont pas forcément visibles.

Sur la moitié est de l'île le ciel se partage entre éclaircies et averses localisées.



L'alizé n'a pas disparu. Il vient à présent de l'est et chahute la végétation vers Gillot et Pierrefonds avec des rafales qui peuvent encore atteindre 60km/h. Il est plus modéré sur la côtes est et reste sensible au volcan où il renforce la sensation de fraîcheur.

Les plages de l'ouest et la région nord-ouest se satisfont d'un régime de brises.



La haute mer reste houleuse. Température du lagon: autour de 26° celsius



Samedi l'alizé ralentit. La moitié est reste exposée aux entrées maritimes le matin. Les développements nuageux de la journée sur l'intérieur donnent des averses l'après midi.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:



SAINT DENIS: Maximum de 26/27° celsius



LE PORT : Maximum de 28/29° celsius



SAINT GILLES: Maximum de 28/29° celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 27° celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 26/27° celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 24/25° celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 25° celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 26° celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 26/27° celsius



VOLCAN: Maximum de 14° celsius



MAIDO: Maximum de 15° celsius



BOURG MURAT: Maximum de 17° celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 19° celsius



CILAOS: Maximum de 22° celsius



SALAZIE: Maximum de 21° celsius





Publications récentes:

https://www.meteo974.re/Tempete-MIGUEL-des-rafales-de-110km-h-et-de-fortes-pluies-prevues-pour-la-Bretagne_a894.html

https://www.meteo974.re/REUNION-le-temps-fait-du-copier-coller-cet-apres-midi-et-la-nuit-prochaine_a893.html

https://www.meteo974.re/Cyclonic-activity-no-suspect-areas-at-the-moment_a892.html



Je vous souhaite une excellente journée de Vendredi.



Cheers,

Patrick Hoareau. 2019 JUIN 07 05H456h31: image radar . Averses bien détectées sur le nord-est avec d'autres entrées maritimes pour les prochaines heures sur ces mêmes régions.comme prévu la nuit aura été humide sur la moitié est deLes nuages transportés par l'alizé sont sur une autoroute et viennent se déverser sur le littoral allant de Saint Joseph à Sainte Marie voire Saint Denis. Les passages d'averses restent fréquents ce matin. Ils sont brefs mais parfois d'intensité modérée. Les hauts de ces régions sont également exposés. Le ciel est souvent bouché et pluvieux au volcan .D'ici la fin de la matinée les éclaircies deviennent plus franches notamment sur le littoral mais le ciel reste variable et le risque d'averses persiste localement. Le temps reste au mieux changeant au volcan.A l'opposé une large moitié ouest de l'île se réveille comme souvent sous les ardeurs du soleil certes plus timides d'un mois de Juin.Les quelques nuages perdus dans le ciel sont inoffensifs.La région du Maïdo devrait se laisser admirer sans problème aux premières heures de la matinée.la couverture nuageuse élit domicile dans l'intérieur de l'île et sur les pentes. Des averses peuvent se déclencher notamment sur les hauteurs de l'ouest et du nord-ouest. Les nuages peuvent même avancer jusqu'au littoral.Les sommets de nos reliefs ne sont pas forcément visibles.Sur la moitié est de l'île le ciel se partage entre éclaircies et averses localisées.n'a pas disparu. Il vient à présent de l'est et chahute la végétation vers Gillot et Pierrefonds avec des rafales qui peuvent encore atteindre 60km/h. Il est plus modéré sur la côtes est et reste sensible au volcan où il renforce la sensation de fraîcheur.Les plages de l'ouest et la région nord-ouest se satisfont d'un régime de brises.La haute mer reste houleuse. Température du lagon: autour de 26° celsiusMaximum de 26/27° celsiusMaximum de 28/29° celsiusMaximum de 28/29° celsiusMaximum de 27° celsiusMaximum de 26/27° celsiusMaximum de 24/25° celsiusMaximum de 25° celsiusMaximum de 26° celsiusMaximum de 26/27° celsiusMaximum de 14° celsiusMaximum de 15° celsiusMaximum de 17° celsiusMaximum de 19° celsiusMaximum de 22° celsiusMaximum de 21° celsiusJe vous souhaite une excellente journée de Vendredi.Cheers,Patrick Hoareau.



PATRICK HOAREAU Lu 805 fois





Dans la même rubrique : < > ▶️ Le violeur présumé du Mahé mis en examen et placé en détention provisoire ▶️ Lancement de Sosh à La Réunion: Peut mieux faire...