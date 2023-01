La grande Une La pluie ne démobilise pas les opposants à la réforme des ​retraites

Les salariés et futurs retraités se mobilisent ce jeudi 19 janvier à l'appel des organisations syndicales FO, CGT, CFDT, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Solidaires, FSU, SAIPER et l’UNEF. Par LG - Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 à 09:27

C'est le point de départ de toutes les mobilisations contre les réformes gouvernementales. Les manifestants se sont élancés de la rue Maréchal Leclerc ce jeudi après 9h30 direction la préfecture. Ils sont prêts à donner le "la" de leur opposition farouche à la réforme des retraites quelques heures avant une grande mobilisation attendue à Paris et dans toute la France.



Les manifestants se sont retrouvés à hauteur du Petit marché de Saint-Denis depuis 9h. Ils se dirigeront vers la Préfecture une fois le gros des troupes constitué, et ce malgré le mauvais temps. Au fil des minutes, le cortège a été renforcé par les retardataires, et notamment ceux venus de l'ouest pris dans les embouteillages. Ils seraient approximativement un millier de personnes à s'être mobilisées. Les organisations syndicales ne donnent pas de chiffre consolidé pour le moment.



Rappelons que la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé le 10 janvier le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans avec une accélération de l’augmentation de la durée de cotisation.



"Elle va aggraver la précarité"



"Cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires, dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue. Elle va aggraver la précarité de celles et ceux n’étant déjà plus en emploi avant leur retraite, et renforcer les inégalités femmes hommes", entrevoit l'intersyndicale.



"Le système de retraites par répartition n’est pas en danger, rien ne justifie une réforme aussi brutale. Attachées à un meilleur partage des richesses, les organisations syndicales n’ont eu de cesse pendant la concertation avec le Gouvernement de proposer d’autres solutions de financement, à commencer par l’amélioration de l’emploi des seniors. Jamais le gouvernement, arc-bouté sur son projet, ne les a étudiées sérieusement", annonce-t-elle la couleur de sa détermination qui va s'étirer au-delà de ce jeudi 19 janvier.



Découvrez les avis de Rudrigue Sautron, président de l'UNEF, d’Idriss Rangassamy, secrétaire départemental d’Alliance Police Nationale et de Jean-Paul Paquiry, secrétaire adjoint de la fédération départementale de Force Ouvrière, sur des images de Maxime Bonnet







Le cortège constitué approximativement d'un millier de personnes s'est élancé de la rue Maréchal Leclerc en direction de la préfecture après 9h30 :