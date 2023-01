La pluie et le vent devraient accompagner la deuxième partie de la semaine

Ce lundi à 16h22, le dernier bulletin d'activité cyclonique fait état de ces deux zones suspectes, respectivement à plus de 1000 km au Nord et plus de 1800 km au Nord-Est de La Réunion.



Ces deux zones suspectes vont se livrer à une compétition au cours des prochaines 48h pour parvenir à évoluer en tempête tropicale. En effet, au plus tard en seconde partie de semaine, les probabilités sont maintenant élevées (plus de 60%) pour qu'une tempête tropicale se forme à proximité des côtes Nord-Est de Madagascar et, vraisemblablement, il devrait finalement s'agir de la zone suspecte actuellement la plus éloignée de La Réunion qui prendra le dessus au détriment de la seconde (qui ne dispose plus que d'un risque très faible (moins de 10%) pour évoluer en tempête d'ici mercredi).



Le développement probable d'une tempête tropicale d'ici jeudi au Nord-Est de Madagascar va s'accompagner d'une dégradation du temps sur la moitié Nord de Madagascar à partir de mercredi à proximité du système et d'un temps plus humide voire perturbée sur le secteur Réunion-Maurice en périphérie du système. Il est beaucoup trop tôt pour préciser les impacts de ce système à plus longue échéance (fin de semaine / début de semaine prochaine), tempère Météo France.