La pluie arrive par le Sud cette nuit, le vent se renforce nettement

REUNION

TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU SAMEDI 02

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

2019 NOVEMBRE 01 17h30les pluies du système frontal s'approchent par le Sud. Elles touchent le Sud et l'Est de l'île à partir de cette nuit. Eumetsat.En soirée les nuages se morcellent progressivement.Mais comme le montre la photo satellite le système frontal frappe à nos portes. Les averses commencent à mouiller le littoral Sud et Est entre Saint Leu et Sainte Rose en seconde partie de nuit.Ces averses sont plus soutenues sur les hauts du Sud Sauvage et sur les versants du volcan et localement dans les hauts du Sud.La couverture nuageuse se densifie au fil des heures et gagne vers la moitié Nord de l'île.L'arrivée des pluies frontales s'accompagne d'un renforcement remarqué du vent de Sud Sud-Est.D'ici la fin de la nuit des rafales pouvant atteindre 60km/h sont observées sur les plages de l'Ouest et sur la côte Est entre Saint Philippe et Saint André.Le vent se renforce encore en matinée de samedi.La mer est agitée à forte en général à l'exception des côtes Nord-ouest et Nord.La houle atteint toujours 2m en moyenne maximale sur les côtes Sud et Ouest.Les précipitations restent plus nombreuses sur le quart Sud-Est de l'île.Mais dans le courant de la matinée les reliefs du Nord et du Nord-Ouest sont aussi exposés.Le soleil est bien à la peine le matin.En cours d'après midi le front tire sa révérence. Les éclaircies se multiplient.de secteur Sud-Est ne passe pas inaperçu. Des rafales pouvant dépasser 70km/h sont possibles au large des plages de l'Ouest et vers Saint Benoît et Saint André.En journée il rentre sur la région de Saint Pierre et celle de Sainte Marie/Saint Denis.La mer est agitée à forte en général sauf sur le Nord-ouest et en baie de Saint Paul.Elle reste toujours houleuse(2m) sur les côtes Sud et Ouest.Température du lagon: proche de 26°.05h36 le 02. ( +1mn )18h27 le 02. ( +1mn )1013.6 hectoPascals.Maximum de 28° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 29/30° CelsiusMaximum de 28/29° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 20/21° CelsiusMaximum de 20/21° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 24° CelsiusTemps clément sur l'Ouest et le Nord le matin.Nuageux et pluvieux sur la moitié Est. Volcan et Salazie compris.Le temps humide gagne vers le centre et les hauts de l'Ouest en journée.Eclaircies se développant l'après midi mais la région de Sainte Rose et les versants du volcan restent exposés aux averses.Le vent flashe à 60km/h en rafales sur les côtes Sud et Nord.La mer reste encore faiblement houleuse sur le Sud et l'Ouest(1m50).