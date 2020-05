La plateforme PSY-COVID974 toujours active pour le déconfinement

Si le confinement a été une source de stress et a pesé sur l’état psychologique d’un grand nombre de personnes, le déconfinement peut avoir le même effet. Pour cette raison, l’Établissement Public de Santé Mentale de La Réunion et la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique Océan Indien, soutenue par l’ARS de La Réunion, ont décidé de maintenir la plateforme téléphonique PSY-COVID974.



Cette plateforme d’écoute psychologique avait pour objectif à sa création de pallier de possibles souffrances psychiques de la part de la population et des professionnels de santé lors du confinement. Face au risque de stress supplémentaire causé par les conséquences de ces deux mois d’inactivités (perte de revenus, licenciement, garde des enfants, problèmes familiaux, sentiment d’insécurité, etc.), ainsi que la peur de sentir davantage exposée au virus, PSY-COVID974 continue de prendre les appels de ceux qui en auraient besoin.



Une équipe de professionnels expérimentés dans la gestion des situations d’urgences médico-psychologiques est prête à recevoir les appels de la population et des professionnels de santé qui en éprouveraient le besoin. Ce service gratuit est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. Pour cela, il suffit d’appeler au 0 800 200 840.