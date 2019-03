La planification des déchets et un scénario "Zéro déchet" créateur d’emplois

Le scénario « zéro déchet » est intégré dans les actions inscrites au Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) en faveur de l’économie circulaire. En tant qu’éco citoyens, les Réunionnais devraient être invités à donner leur avis lors d’un référendum local sur la valorisation énergétique des déchets.



Conformément aux recommandations de la Commission Européenne, la Région s’engage pour UN SCÉNARIO « ZÉRO DÉCHET » SANS UNITÉ DEVALORISATION DES DÉCHETS.



La Région souhaite privilégier d’autres procédés que l’UVE pour le traitement des déchets résiduels (tels que la gazéification). Ce sont 37 millions d’euros qui peuvent ainsi être affectés à d’autres solutions alternatives à l’incinérateur.



En 2019, la Région s’engage fortement sur ce secteur à travers de multiples actions :

➜ la mise en oeuvre du PRAEC (Plan Régional d’Actions en faveur de l’économie circulaire) en lien avec NEXA

➜ le lancement de la seconde session de l’appel à projets « économie circulaire » en partenariat avec l’ADEME

➜ la poursuite des aides en faveur des associations et acteurs de l’économie circulaire

➜ la réalisation d’un annuaire régional des acteurs et initiatives du secteur

➜ l’accompagnement du projet « développement de l’écotourisme à Mafate » piloté par l’IRT…



Adhérer à l’économie circulaire c’est adhérer à un modèle de bio économie qui s’inscrit dans le cadre du développement durable. Les aides à l’investissement en faveur du développement de l’économie circulaire est estimé à 1 emploi direct ou indirect par tranche de 30 000 euros investis.



La collectivité encourage et accompagne d’ores et déjà le développement des filières et la création d’emplois.