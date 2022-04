La plage de la Baie de Saint-Paul fait peau neuve

Du débarcadère à la place du marché, les lycéens ont fait place nette sur la plage du front de mer! Avant d’enfiler les gants et de remplir les sacs poubelles de détritus en tout genre, les lycéens d’Évariste de Parny et du lycée La Renaissance (LPH) ont bénéficié d’une information sur le tri des déchets grâce aux explications de 2 éco-délégués du lycée. Résolument tournée vers la transition écologique, la Ville de Saint-Paul salue l’initiative de ces élèves et du personnel enseignant sensibles à la protection et à la sauvegarde de notre environnement.