Communiqué La place de la femme en 2022

La place de la femme et la façon dont la société traite les femmes est un indicateur de son degré de civilisation. Par Mairie de Sainte-Marie - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 13:27

Si la France est souvent perçue à travers le monde comme LA patrie des droits de l’homme, celle ou selon l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », la traduction de ce principe dans la réalité s’est faite au prix d’une longue lutte en faveur de la cause féminine.



En effet, si la patrie a choisi comme devise le triptyque "Liberté, égalité, fraternité", celle-ci n’a réellement pris de sens pour les femmes qu’en 1944 lorsqu’elles se sont vu octroyer le droit de vote.



Accédant ainsi au rang de citoyennes à part entière, elles ont progressivement fait leur apparition dans des sphères jusqu’alors très masculines comme la politique.



Dès lors capables de se faire entendre dans les urnes au même titre que les hommes, elles se sont par la suite livrées à un combat pour garantir et protéger de façon spécifique leurs droits.



C’est ainsi qu’ont été adoptés des droits prenant en compte leur condition de femme comme le droit à l’avortement ou le droit au congé maternité.



En outre, si aujourd’hui en France, on constate de réelles avancées juridiques en faveur des femmes avec l’émergence d’un système de droits adaptés et protecteurs de leur condition, l’effectivité de leurs droits, c’est-à-dire leur niveau de respect nécessite encore d’être amélioré et renforcé.



Pour ce faire, il est de notre devoir de construire et favoriser la mise en place d’un contexte encourageant ce respect.

À cet égard, l’une des meilleures armes dont nous disposons pour garantir les droits des femmes, c’est l’information : informer le plus grand nombre, communiquer afin que ces droits soient accessibles c’est-à-dire que chaque citoyen puisse en avoir connaissance afin de les respecter eux-mêmes, de s’en prévaloir ou de réclamer des sanctions en cas de violation.



Et c’est ici que les collectivités locales – et a fortiori les communes qui se situent au premier rang en termes de proximité - ont un rôle à jouer en intervenant pour faciliter l’accès au droit et à la justice.



La ville de Sainte-Marie et l’ensemble des élus ont la volonté d’accompagner les femmes sur ce parcours qui vous sera présenté en cette journée du 08 mars.